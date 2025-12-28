  • İSTANBUL
Fal kafeler hayal satıyor! Milyonları kazanıyorlar

Fal kafeler hayal satıyor! Milyonları kazanıyorlar

Fenomen isimleri kullanıp müşteri çeken kafeler, yasağa rağmen 2 bin liraya fal bakıyor. Aylık geliri 2 milyon TL’yi aşan bu kafeler hayal satarak para kazanıyorlar

Ankara başta olmak üzere birçok şehirde “kafe” adı altında faaliyet gösteren fal işletmeleri, yeni yıl beklentisini fırsata çevirerek yüksek fiyatlarla hizmet veriyor.

Hukukçular, falcılığın Türkiye’de her şartta yasak olduğunu, vergi ödenmesi ya da “eğlence” adı altında sunulmasının faaliyeti yasal hâle getirmediğini vurguluyor.

Daha önce de gündeme gelen fal ve burç yorumları üzerinden yüksek kazanç elde eden işletmeler, faaliyetlerini her geçen gün genişletiyor. Birçok şehirde olduğu gibi Ankara’da da özellikle Kızılay gibi işlek bölgelerde “kafe” adı altında hizmet veren bazı mekânlar, kafe hizmetinin yanı sıra falcılık yapmayı sürdürüyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu işletmeler, 2026 beklentisini fırsata çevirerek zamlı tarifeye geçti.

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre yeni yılın nasıl geçeceğini merak edenler fal kafelere yönelirken, artan talep fiyatlara da yansıdı. Bazı işletmeler kahve falını 1.000 TL, tarot falını 2 bin TL’ye sunuyor. Günde 50’den fazla kişiye hizmet veren bu mekânların aylık gelirinin 2 milyon lirayı aştığı belirtiliyor. Falcılığın yasak olduğu Türkiye’de bazı işletmeler “Fal Kafe”, “Hoş Sohbet” gibi isimlerle ya da kafe ruhsatıyla açtıkları iş yerlerinde gizli fal odalarında faaliyet gösteriyor. Sosyal medya fenomenlerinin ücretsiz seanslar ve reklam paylaşımlarıyla bu yerlere müşteri çektiği ifade ediliyor.

Hukukçu Caner Yenidünya konuya ilişkin “Türkiye’de fal bakılması açıkça yasaktır. 677 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi, falcılığı batıl inançları besleyen ve kamu düzenini ilgilendiren bir faaliyet olarak görür ve her ne şekilde olursa olsun fal bakılmasını yasaklar. Bu nedenle ücretsiz, eğlence amaçlı ya da sembolik şekilde sunulması da hukuken sorunludur. Uygulamada sıkça yapılan bir hata, vergi ödemenin suç unsurunu ortadan kaldırdığı düşüncesidir. Vergi Usul Kanunu’na göre, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Vergi levhası, fal bakma fiilini yasal hâle getirmez ve cezai sorumluluğu kaldırmaz. Ödenen vergi, kişiyi hapis cezasından, işletmeyi de kapatılma riskinden korumaz” açıklaması yaptı.

Falcılığın hukuki açıdan yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Caner Yenidünya “İşletmenin dekoratif bir konsept sunması ya da “eğlence” vurgusu yapması, bu sonucu değiştirmez. Özetle; falcılık faaliyeti vergi ödenerek, kafe konseptiyle ya da “danışmanlık” adı altında sunulduğunda bile hukuka uygun hâle gelmez” ifadelerini kullandı.

“Ancak, bir yandan mevcut yasağın, toplumun istismar edilmesini önlemek için kararlılıkla uygulanması gerektiği savunuluyor” diyen Yenidünya “Diğer yandan bu alanın mutlak yasak yerine sıkı denetim ve ağır vergilendirme yoluyla düzenlenmesinin daha gerçekçi olup olmadığı da tartışılmaktadır” açıklamalarında bulundu.

