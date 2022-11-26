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Türkiye
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Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

2022-11-26 15:53:33
Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

Eskişehir'de şebeke suyu fiyatının yüzde 70 artırılacağı kararının açıklanmasının ardından yükleme noktalarına akın eden vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

#1
Foto - Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

Eskişehir'de dün yapılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında şebeke suyuna zam kararı, kentteki yükleme noktalarında birkaç gündür yaşanan yoğunluğu daha da arttırdı. Mevcut tarifeden şebeke suyu satın alarak kartlarına yüklemek isteyenler, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden sabahın erken saatlerinde yükleme noktalarının yolunu tuttu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek ucuz su almak isterken, bir yandan da yapılan yüzde 70’lik zamdan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

#2
Foto - Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

Zam kararının alındığı meclis toplantısını izlediğini belirten emekli İbrahim Timurlank, zamların fahiş olduğunu dile getirdi. İnsanların kendi cebini düşündüğü için uzun kuyruklar oluşturduğunu söyleyen Timurlank, “Dün meclis toplantısını seyrettim. Zamları fahiş denilebilecek kadar fazla görüyorum. Her ne kadar petrole, elektriğe, doğal gaza zam gelse de bence bu çok fazla. İnsanlar kendi ceplerinden ne kadar az para çıkarsa kar olarak görüyor, haliyle bu kadar kuyruk oluşuyor. Toplantıda neden Ocak ayının beklenmediği konuşuldu. Neden bu kadar insanlara zulüm ediyorsunuz dendi. Biliyorsunuz Ocak’tan sonra enflasyona göre zam var. Belediye bence bunu kendince kâr olarak görüyor. Zararı ne kadar indiririz diye düşünüyorlar, bu kadar kişiyi önemsemiyorlar” diye konuştu.

#3
Foto - Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

Belediyelerin vatandaşa yardım etmesi gerekirken daha da zorluk çıkarttığını vurgulayan emekli Adnan Dağlar, belediyelerin imkan sunması gerektiğini söyledi. Herkesin tasarruf peşinde koştuğunu dile getiren Dağlar, “Hayat pahalılığında belediyeler vatandaşlara yardımcı olacağına daha da zorluk çıkarıyor. Her şeyin pahalandığı yerde belediyeler insanlara imkan sunacağına tam tersini yapıyor. Millet hep tasarruf için koşturuyor. Zam geldiği zaman 100 TL’lik suyu 170 TL’ye alacağız. Herkes tasarruf peşinde koşuyor” dedi.

#4
Foto - Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

Hiçbir vatandaşın bu kadar zammı öngörmediğini söyleyen Uğur Ağdevren ise “Tabi ki hiçbirimiz bu kadar zammı öngörmüyorduk. Geçim sıkıntısı her yerde var, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Milletimizin aklı başına gelmiştir umarım seçim zamanı bunların hesabı tek tek sorulur. Yüzde 70 zam demek hemen hemen iki katı demek. Şimdi 100 TL’lik su yükletip de 1 ay suyu kullanmak var, Pazartesi 170 TL’ye kullanmak var. Şu memlekette bu sıraya girmeyen kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

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