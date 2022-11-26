Fahiş zam kuyruğu! CHP'li belediye böyle istedi

Zam kararının alındığı meclis toplantısını izlediğini belirten emekli İbrahim Timurlank, zamların fahiş olduğunu dile getirdi. İnsanların kendi cebini düşündüğü için uzun kuyruklar oluşturduğunu söyleyen Timurlank, “Dün meclis toplantısını seyrettim. Zamları fahiş denilebilecek kadar fazla görüyorum. Her ne kadar petrole, elektriğe, doğal gaza zam gelse de bence bu çok fazla. İnsanlar kendi ceplerinden ne kadar az para çıkarsa kar olarak görüyor, haliyle bu kadar kuyruk oluşuyor. Toplantıda neden Ocak ayının beklenmediği konuşuldu. Neden bu kadar insanlara zulüm ediyorsunuz dendi. Biliyorsunuz Ocak’tan sonra enflasyona göre zam var. Belediye bence bunu kendince kâr olarak görüyor. Zararı ne kadar indiririz diye düşünüyorlar, bu kadar kişiyi önemsemiyorlar” diye konuştu.