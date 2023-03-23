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Ekonomi
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Fahiş fiyatlara karşı denetim

2023-03-23 17:34:42
Fahiş fiyatlara karşı denetim

Edirne'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini arttıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyata geçit vermiyor.

#1
Foto - Fahiş fiyatlara karşı denetim

Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya inen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetim yaptı. Özellikle temel gıda maddelerinden olan süt ürünleri, bakliyat, et ürünleri, tatlı çeşitleri, zeytin, sıvı yağlar, sebze gibi ürünlerin fiyatlarını tek tek inceleyen ekipler, fahiş fiyata geçit vermiyor.

#2
Foto - Fahiş fiyatlara karşı denetim

Yapılan denetimlerde reyon fiyatı ile kasa fiyatında karşılaştırma yapıldı.

#3
Foto - Fahiş fiyatlara karşı denetim

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapılıyor. Denetimlerin güzel olduğunu belirten işletme müdürü Mutlu Özbay, bu yapılan denetimlerden feyiz alarak herkesin kendisine çeki düzen verdiğini söyledi.

#4
Foto - Fahiş fiyatlara karşı denetim

Her gün denetim olması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Şevket Dinç, denetimlerin iyi olduğunu ve devletin fahiş fiyata karşı daha katı kurallar uygulaması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Fahiş fiyatlara karşı denetim

Denetimlerini yapılmasının güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Yıldıray Güre, başıboşluğun önüne geçilmesi açısından denetimlerin devam etmesi ve devletin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Fahiş fiyatlara karşı denetim

Vatandaşlar CİMER, Haksız Fiyat Artışı Sistemi ve ticaret il müdürlüklerine yazılı olarak şikayette bulunabiliyor.

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