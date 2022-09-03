  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

2022-09-03 11:23:33
Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

Olay, gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

Ters yönde yalpalayarak seyreden A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Kaldırım taşlarına takılan araç askıda kaldı.

#2
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

Yoldan geçen yayaların ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı olayda, araç sürücüsü yaya devriye görevi yürüten bekçiler tarafından yakalandı.

#3
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü A.A.’nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

#5
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol belası dur durak bilmiyor

Öte yandan, sürücünün kaldırıma çıkmadan önce trafikte yalpalayarak gittiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Yunanistan'dan GKRY uçak hediyesi
Dünya

Yunanistan'dan GKRY uçak hediyesi

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, EMB-135 tipi uçak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı!

AK Parti'nin İstanbul'daki 98 milletvekilinden 43'ünü aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izni..
Hükümetten doğalgaz ve elektrik zammı açıklaması
Ekonomi

Hükümetten doğalgaz ve elektrik zammı açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin bir açıklama yaptı. Muş, "Bu artışlar artık bütçenin imkanlarını da..
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ağustos ile biten haftada 603 milyon dolar azalarak, 111 milyar 647 milyon dolar oldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Disney Plus'a LGBT tepkisi!
Gündem

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Disney Plus'a LGBT tepkisi!

Disney Plus'ın, platformlarındaki yapımlarında karakterlerin en az yarısının LGBT'lerden oluşacağını açıklamasına sert ifadelerle tepki göst..
ABD'den Çin'i hoplatacak karar!
Dünya

ABD'den Çin'i hoplatacak karar!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 1 milyar 106 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23