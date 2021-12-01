Facia son anda önlendi! Onlarca köpek cayır cayır yanacaktı

Hayvanların zarar görmesi endişesiyle büyük korku yaşadıklarını anlatan Danacıoğlu, "Buradaki görevli arkadaşın yangının çıkmasıyla birlikte padokları açıp ortak alana hayvanları çıkarmasıyla zarar görmediler. Çok şükür, tek tesellimiz şu anda bu." dedi. Birçok belediye üzerine düşen görevi yapmadığı için hayvan popülasyonunun artmasıyla köpeklerin sokaklarda hayatını sürdüremeyecek duruma geldiğini, hayvansever Özer'in de bu hayvanlara sahip çıkıp, tedavilerini yaptırarak, burada yaşam hakkı sunmaya çalıştığını anlatan Danacıoğlu, bunun belediyeler için çok büyük bir nimet olduğunu vurguladı. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ün olay sonrası kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve olayı yakından takip ettiklerini belirttiğini dile getiren Danacıoğlu, destek için buraya gelen gönüllüler, dernek yönetimleri, emniyet güçleri ve belediye yetkililerine teşekkür ederek, "İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır." diye konuştu.