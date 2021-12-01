Facia son anda önlendi! Onlarca köpek cayır cayır yanacaktı

Yangını haber alır almaz barınağa gelen Özer, hayvanseverlere bilgi vererek desteğini istedi. Bu sırada Sincan Belediyesi Veterinerler İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip de acil müdahale için olay yerine geldi. Polis ekipleri de inceleme yaparak kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı. - "Canlarımı yakmaya çalıştılar" Olay sonrası gazetecilere açıklama yapan Özer, 5 yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteği ile sokak hayvanlarına baktığını, 4 ay önce de Sincan'da kiraladığı araziye kurduğu özel barınakta, sokaklarda hayatını sürdüremeyecek köpeklerin bakımını üstlendiğini söyledi. Yangından kısa süre önce barınaktan ayrıldığını anlatan Özer, "Buradaki bekçimiz beni arayarak 'yangın var' diye çağırdı. Koşarak geldik. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Onların canlarında bir şey yok. Bekçimiz kafesin kapısını açmış, burada iki tane yavrum vardı, öncelikle onları dışarıya çıkarmış." dedi.