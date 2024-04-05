2024-04-05 16:16:38 Fabrikada büyük yangın! Ekipler müdahale ediyor
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?
Galatasaray istiyordu! Yeni sezonda Fenerbahçe alıyor: Bomba iddia... Dikkat çeken değişime imza atacak!
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Velimeşe Mahallesi’nde bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Olay yerinden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23