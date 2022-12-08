Fabrika gibi okul: 50 farklı hijyen ürünü üreten liseden 5 milyon TL ciro!

Samsun'da günlük 50 bin ton hijyen malzemesi üretim kapasite olan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 yılı sonunda ürettikleri hijyen ürünleri ile 5 milyon TL ciroya ulaşmış olacak. Samsun'da “Fabrika gibi okul” olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda ciro hedefine ulaştı. Samsun’daki tüm okulların ve Karadeniz’deki birçok oku ve kamu kurumunun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılayan lise, 2022 yılı sonunda 5 milyon TL ciroya ulaşacak. Bünyesinde bulunan Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlarken bu alanda çalışan öğrencilerde hem öğreniyor hem de kazanıyor.