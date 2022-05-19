2022-05-19 18:48:09 Fabrika duvarı yıkıldı! Yaralılar var
Aydın-Köşk'te, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.
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Aydın-Köşk'te, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.
Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelerde tedavi altına alındı.
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