  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Fabrika duvarı yıkıldı! Yaralılar var

2022-05-19 18:48:09
Fabrika duvarı yıkıldı! Yaralılar var

Aydın-Köşk'te, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

#1
Foto - Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

#2
Foto - Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.

Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.

#3
Foto - Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelerde tedavi altına alındı.

Araç sahipleri dikkat! Benzine dev indirim
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine dev indirim

Brent petrolin 108 dolara kadar gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Cuma gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına ..
Tarihte bugün! 19 Mayıs 1937: 19 Mayıs’ın 1937 Yılında ‘Bayram’ Olarak Kabul Edilmesi
Tarih

Tarihte bugün! 19 Mayıs 1937: 19 Mayıs’ın 1937 Yılında ‘Bayram’ Olarak Kabul Edilmesi

19 Mayıs'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu?
Festival adı altında sapkınlığa tepki: Ahıra çevirdiler
Gündem

Festival adı altında sapkınlığa tepki: Ahıra çevirdiler

Yalova Belediyesi Sponsorluğunda Yalova Üniversitesinde festival adı altında düzenlenen sapkınlıkta, yasak olmasına rağmen öğrencilerin alko..
Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım
Aktüel

Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Bakü'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüşmesinde iki ülkenin orman ya..
Türkiye'nin hamlesi sonrası çarpıcı F-35 yorumu!
Gündem

Türkiye'nin hamlesi sonrası çarpıcı F-35 yorumu! "Çok ilginç şeyler olacak"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Türkiye'nin NATO hamlesine dair, "ABD yönetimi, Patriot, F-16 ve F35’ler dâhil gen..
CHP ve HDP'nin 15 Temmuz pazarlığı! Ayhan Bilgen bombayı patlattı
Siyaset

CHP ve HDP'nin 15 Temmuz pazarlığı! Ayhan Bilgen bombayı patlattı

HDP'li eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen katıldığı bir canlı yayın programında gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Sesi Par..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay