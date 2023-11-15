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Teknoloji-Bilişim
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F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

2023-11-15 16:59:13
F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

S-400 alımı sonrası Türkiye'ye F-35 yaptırımı uygulayan ABD, hayatını hatasını yaptı. Türkiye, yerli savaş uçağı için harekete geçerken tarih verildi.

#1
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda, donanmanın 100 gemiyle yaptığı resmigeçit töreninin çok önemli mesajlar ve semboller içerdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#3
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

"Dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku salan bu tören vesilesiyle, donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatı bulduk.

#4
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

Bilhassa dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun, donanmamızın gücüne nasıl bir güç kattığını, orada yakinen müşahede ettik. Tabii bununla yetinmiyoruz. TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak, 5'inci nesil mili muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİHA teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB-3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor.

#5
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

Genel Maksat Helikopterimiz GÖKBEY, 20 bin fit irtifa testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. AKSUNGUR İHA, milli motoruyla 30 bin fit yükseklikteki uçuşunu başarıyla yaptı"

#6
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

Erdoğan, insansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp yeteneklerine kadar her alanda kendilerini sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, son 21 yılda Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlığını yüzde 80'lerden bugün yüzde 20'lere kadar düşürdükleri gibi "savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye" hedefine de mutlaka varacaklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

#7
Foto - F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

"Bu konuda, en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler, bize bunun ne kadar hayati, ne kadar acil bir mesele olduğunu tekrar hatırlatmıştır. Daha önce de ifade ettim ama bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Türk milleti olarak, şayet bu topraklarda hür, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, askeri gücüyle, güvenliğiyle her alanda güçlü olmazsak, bizi bu topraklarda yaşatmazlar. İşte sizler de görüyorsunuz, vatan topraklarımızla ilgili habis niyetler taşıyan çevreler, ne kadar dikkatli hareket ederlerse etsinler, kendilerini bir şekilde ifşa ediyorlar.

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