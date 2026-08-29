  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi Bakan Kacır: Türkiye’yi üretim merkezi yaptık Çin’den sonra biz geliyoruz Michalis Katrinis'ten savaş gemisi itirafı: Türkiye ne yapıyor biz ne yapıyoruz, böyle devam edemez Son bilanço açıklandı! Nepal’de felaketin boyutu büyüyor İstanbul’da CHP’ye oy verenler bile bin pişman! İBB’nin ulaşım terörüne artık ‘dur’ denilsin! UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürünü açıkladı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkından rahatsız olan Yunanistan yine kendine ortak arama peşine düştü. AB'yi yanına çekmeye çalışan Atina, Türkiye'ye nota verdi.

#1
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Yunanistan, Türkiye’nin ilan ettiği iki deniz parkına ilişkin itirazlarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine taşımaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina yönetimi, Türkiye’nin deniz parkları oluşturma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiasını harita ve çeşitli yazılı belgelerle destekleyerek AB’deki ortaklarıyla paylaşacak.

#3
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Yunanistan’ın bu yöndeki hazırlıklarını, Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’in İrlanda’da gerçekleştirilecek AB dışişleri bakanlarının gayriresmî toplantısına katılımı öncesinde hızlandırdığı aktarıldı. Atina’nın toplantıda Türkiye’nin kararına ilişkin görüşlerini AB ülkelerinin gündemine taşıması bekleniyor.

#4
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın açıkladığı deniz parklarıyla Türkiye'nin ilan ettiği parkları karşılaştıran haritalar hazırladı. Yunan yetkililer, bu belgelerle kendi adımlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu, Türkiye'nin uygulamasının ise bazı hukuki düzenlemelerle çeliştiğini AB ortaklarına anlatacak.

#5
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Atina'nın, Türkiye'nin eylemlerini "provokasyon" olarak nitelendirerek Ankara'ya resmi nota verdiği de bildirildi.

#6
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini açıkladı. Komisyon, bölgesel istikrar için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler

Gerapetritis ise parlamentoda yaptığı konuşmada, kriz ve gerilimin azaltılması için iki ülke arasındaki iletişimin sürmesi gerektiğini söyledi. Yunan Bakan, Türkiye'nin tepkilerinin Atina'nın egemenlik ve egemenlik haklarını korumaya dönük girişimlerinden kaynaklandığını savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Nota vermiş...müzik notası değil ama...
TÜM YORUMLARA GİT
Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti
Dünya

Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti

Son yıllardaki hamleleriyle dünya teknoloji devi haline gelen Çin’in kuzeybatısındaki Tengger Çölü’nde, hareket eden kum tepelerini kontrol ..
Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma
Gündem

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ahlaksızlığa geçit vermedi. Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fi..
Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
Dünya

Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Maz..
İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi
Teknoloji

İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji birikimi ve altyapı gücüyle, hayatın her alanına değer katan çalışmalarını sü..
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var
Gündem

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya gelecek. Kremlin, Şa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23