Ankara'nın tek hamlesiyle köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye nota verdiler
Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkından rahatsız olan Yunanistan yine kendine ortak arama peşine düştü. AB'yi yanına çekmeye çalışan Atina, Türkiye'ye nota verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkından rahatsız olan Yunanistan yine kendine ortak arama peşine düştü. AB'yi yanına çekmeye çalışan Atina, Türkiye'ye nota verdi.
Yunanistan, Türkiye’nin ilan ettiği iki deniz parkına ilişkin itirazlarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine taşımaya hazırlanıyor.
Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina yönetimi, Türkiye’nin deniz parkları oluşturma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiasını harita ve çeşitli yazılı belgelerle destekleyerek AB’deki ortaklarıyla paylaşacak.
Yunanistan’ın bu yöndeki hazırlıklarını, Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’in İrlanda’da gerçekleştirilecek AB dışişleri bakanlarının gayriresmî toplantısına katılımı öncesinde hızlandırdığı aktarıldı. Atina’nın toplantıda Türkiye’nin kararına ilişkin görüşlerini AB ülkelerinin gündemine taşıması bekleniyor.
Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın açıkladığı deniz parklarıyla Türkiye'nin ilan ettiği parkları karşılaştıran haritalar hazırladı. Yunan yetkililer, bu belgelerle kendi adımlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu, Türkiye'nin uygulamasının ise bazı hukuki düzenlemelerle çeliştiğini AB ortaklarına anlatacak.
Atina'nın, Türkiye'nin eylemlerini "provokasyon" olarak nitelendirerek Ankara'ya resmi nota verdiği de bildirildi.
Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini açıkladı. Komisyon, bölgesel istikrar için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
Gerapetritis ise parlamentoda yaptığı konuşmada, kriz ve gerilimin azaltılması için iki ülke arasındaki iletişimin sürmesi gerektiğini söyledi. Yunan Bakan, Türkiye'nin tepkilerinin Atina'nın egemenlik ve egemenlik haklarını korumaya dönük girişimlerinden kaynaklandığını savundu.
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