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F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

2024-04-29 15:16:05
F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

Amerikan F-35 Lightning II erişilemez durumda olması üzerine Ortadoğu ülkeleri son zamanlarda gözünü Fransız savaş uçağı Rafale’ye çevirdi. ABD’nin müttefiki İsrail’in güvenliğine yönelik kaygıları nedeniyle Amerikan F-35 Lightning II (5’inci nesil savaş uçağı) erişilemez durumda olduğundan Ortadoğu ülkeleri son zamanlarda bakışlarını Fransız savaş uçaklarına, özellikle de Rafale’ye çevirdi. Özellikle Umman Denizi yakınında stratejik bir konuma sahip olan ve Yemen ile sınırını paylaşan Umman ülkesi, Rafale’ye ilgi gösteren son ülke olduğu belirtildi.

#1
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

Umman’ın havadaki gücünü artırma arzusu, 18 ila 24 Fransız savaş uçağı satın alma planlarıyla ifade ediliyor. Umman hava kuvvetlerinin halihazırda 24 F-16 ve 12 Eurofighter Typhoon’dan oluşan bir filoyu yönettiği göz önüne alındığında bu hamle daha da anlamlı hale gelmektedir. Bölgede artan güvensizlik göz önüne alındığında, Rafale’nin ileri teknolojisi ve çoklu rol yetenekleri, onu Umman’ın hava yetenekleri açısından cazip bir potansiyel haline dönüşüyor.

#2
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

Son zamanlarda ‘Rafale Club’ üyeliği, özellikle Körfez bölgesinde istikrarlı bir şekilde artıyor. Hem Katar’ın, hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fransız savaş uçağını komutasında bulundurduğu Umman, müzakerelere devam ederken, şimdi de Rafale’nin son F-4 modelini tedarik etme yoluna gidiyor gibi görünüyor. Bir diğer Arap ülkesi olan Mısır’ın da filosunda Rafale jetlerini barındırdığını belirtmekte fayda bulunuyor.

#3
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

İlginç bir şekilde, ABD’nin zengin Körfez ülkelerine beşinci nesil F-35 savaş uçakları sağlama konusundaki isteksizliği, Dassault Aviation’a Rafale savaş uçaklarıyla bölgedeki tutunmasını sağlamlaştırması için altın bir fırsat sundu. İsrail, F-35’lerin Orta Doğu ülkelerine satışına karşı olduğunu dile getirdi çünkü bu tür işlemler, bölgede üstün bir askeri gücü sürdürme doktrinini tehlikeye atacağı belirtiliyor. İsrail’in güvenlik stratejisi her zaman komşu ülkeler karşısında askeri avantajı sürdürmeye odaklanmıştır. Bu, ya ABD’den üst düzey askeri varlıklar satın alınarak ya da benzer ülkelerin bu teknolojiye erişememesini sağlayarak başarıldı.

#4
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

BAŞARILI OLDU Bu ortamda Dassault Aviation, Rafale savaş jetlerinin bölgede son derece popüler bir tercih haline gelmesiyle birlikte başarılı oldu. Hatta dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan’ın, Fransız yapımı bu uçaklardan oluşan bir filo satın almak için görüşmelerde bulunduğu açıklandı. Halihazırda 36 Rafales’e sahip olan, teknolojik açıdan iyi donanımlı Katar, geride kalmıyor ve mevcut filosu için F-4 varyantına yükseltme yapmayı planlıyor. Ayrıca ülke, 2025 yılına kadar ilave 24 savaş uçağı almayı bile düşünüyor. Bu bilgi, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu tarafından Katar’a yaptığı son ziyarette, Katar’ın Rafale filosunun evi olan Dukhan Hava Üssü’nde savunma yetkilileriyle yaptığı toplantı sırasında doğrulandı. Fransız medya kuruluşu La Tribune’ün bir raporu, Katar’ın Rafale jetlerini, şu anda Fransız Hava Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren en yeni ve en gelişmiş versiyon olan F4 sınıfına yükseltmeyi planladığını ortaya koyuyor.

#5
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

TRENDLER TERSİNE DÖNDÜ Birinci sınıf çok rollü bir savaş deneyimi sunmasına rağmen Rafale, başlangıçta pazarı ele geçirmekte zorlandı. Mısır ve Katar dışında Rafale’nin satış rekoru oldukça zayıftı. Yüksek fiyat etiketi, pazara nüfuz etmesini engellemede önemli bir rol oynadı. Ancak son on yılda bu eğilim tersine döndü. Sırbistan’ın Rafale jetlerinin dokuzuncu müşterisi olmasıyla birlikte, uçağın müşterileri arasında artık Fransız Donanması ve Hava Kuvvetleri, Mısır, Katar, Hindistan, Yunanistan, Endonezya, Hırvatistan ve BAE yer alıyor. Fransızlar ayrıca Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın alma planlarından vazgeçmesinin ardından Rafale birliğini artıracağını da öngörüyor. Şu anda Mısır’da 54 Rafale savaşçısı bulunuyor.

#6
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

POTANSİYEL ALICIYA SAHİP Dassault Aviation sözcüsü Mathieu Durand’ın şunları söylediği aktarıldı: “Hafif, çok amaçlı bir uçağın daha kolay satılacağına inanıyorduk. İlk başta tartışmalıydı ama strateji artık meyvelerini veriyor.” Ülkeler yalnızca bu Fransız jetleri için siparişlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Malezya, Irak, Kolombiya ve Bangladeş de dahil olmak üzere önemli bir potansiyel alıcı kuyruğu da mevcut. Dünyanın dördüncü büyük hava kuvvetleri olan Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 2012 yılında Eurofighter Typhoons yerine Rafale’yi seçmesi, Fransız savaş uçaklarında bir satış patlamasına yol açtı. Hindistan’ın liderliğini takip eden BAE, 80 Rafales için emsal teşkil eden bir sözleşme imzaladı. Savaş uçağının evrimi, 4 Temmuz 1986’da gösteri birimi olarak ilk uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir zaman aldı. Resmi program lansmanı Ocak 1988’de gerçekleşti. İlk Rafale F1 prototipi, 19 Mayıs 1991’de havalandı. ve ancak on yıl sonra, 18 Mayıs 2001’de bu jetlerden ilki Fransız Donanması’na teslim edildi.

#7
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

SAVCI RAFALE F-4 2019 yılında Fransa Hava Kuvvetleri, 1,9 milyar Euro tutarındaki cömert bütçe sayesinde Rafale jetlerini F4 standardına yükseltmeye başladı. Paris’in, hava kuvvetlerindeki tüm Rafale jet filosunun eninde sonunda F4 standardını benimsemesini beklediği bir sır değil. Ayrıca Körfez’deki müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F4 standardına uygun 80 adet jet siparişi vererek Rafale savaş uçağını tercih ettiğini gösterdi. Bir basın açıklamasında Dassault Aviation, F4 standardının, kesinlikle Fransız Donanması’nın ilk uçak gemisi tabanlı uçağı için olan F1’in piyasaya sürülmesinden bu yana önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini ortaya çıkardı; geliştirilmiş havadan yere ve havadan havaya yetenekleriyle F2; ve son derece çok yönlü F3 ve F3R. Daha önce de belirtildiği gibi, F4 standardı Rafale jetinin geliştirilmesine yönelik 2,3 milyar dolar değerindeki sözleşmenin 2024 yılına kadar onaylanması bekleniyor. Bununla birlikte, bazı özelliklerin 2022 yılı sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.

#8
Foto - F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

F4 standardındaki yükseltmeler, radar sensörleri ve ön sektör optroniğindeki iyileştirmeleri ve kask monteli ekran özelliklerinin artırılmasını içeriyor. Ayrıca savaş uçağının motor kontrol ünitesinde yapılan yükseltme de geliştirmelerin bir parçasını oluşturuyor. Rafale F-4 versiyonu, Thales RBE2 aktif elektronik taramalı dizi [AESA] radarına yönelik iyileştirmeler sunarak durumsal farkındalığı, hedef tespitini ve izleme yeteneklerini geliştiriyor. Ayrıca F-4, hedeflerin daha iyi tanımlanmasına ve gözetlenmesine olanak tanıyan gelişmiş ön sektör optroniğine sahiptir. F-4 standardı ayrıca Rafale’i, Mika Yeni Nesil [NG] havadan havaya füze ve ağır vuruşlu 1.000 kg’lık Sagem Armement Air-Sol Modulaire [AASM] dahil olmak üzere yeni silahları taşıma yeteneğiyle donatıyor. havadan yere hassas silah. Bu özelliklerin yanı sıra, Rafale F-4 ayrıca radar emici bir kaplamaya, revize edilmiş kanat-gövde bağlantısına ve uçak gemilerine hassas iniş ve kalkışları kolaylaştıracak özel modifikasyonlara da sahip. Bu, geliştirilmiş bir uçak gövdesi, uzatılmış burun iniş takımı ve motorlar arasına stratejik olarak yerleştirilmiş bir kuyruk kancasıyla birlikte, taşıyıcı tabanlı operasyonların optimum düzeyde olmasını sağlar. Kaynak: bulgarianmilitary.com

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