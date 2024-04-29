F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

BAŞARILI OLDU Bu ortamda Dassault Aviation, Rafale savaş jetlerinin bölgede son derece popüler bir tercih haline gelmesiyle birlikte başarılı oldu. Hatta dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan’ın, Fransız yapımı bu uçaklardan oluşan bir filo satın almak için görüşmelerde bulunduğu açıklandı. Halihazırda 36 Rafales’e sahip olan, teknolojik açıdan iyi donanımlı Katar, geride kalmıyor ve mevcut filosu için F-4 varyantına yükseltme yapmayı planlıyor. Ayrıca ülke, 2025 yılına kadar ilave 24 savaş uçağı almayı bile düşünüyor. Bu bilgi, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu tarafından Katar’a yaptığı son ziyarette, Katar’ın Rafale filosunun evi olan Dukhan Hava Üssü’nde savunma yetkilileriyle yaptığı toplantı sırasında doğrulandı. Fransız medya kuruluşu La Tribune’ün bir raporu, Katar’ın Rafale jetlerini, şu anda Fransız Hava Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren en yeni ve en gelişmiş versiyon olan F4 sınıfına yükseltmeyi planladığını ortaya koyuyor.