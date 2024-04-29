2024-04-29 15:16:05 F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.
Amerikan F-35 Lightning II erişilemez durumda olması üzerine Ortadoğu ülkeleri son zamanlarda gözünü Fransız savaş uçağı Rafale’ye çevirdi. ABD’nin müttefiki İsrail’in güvenliğine yönelik kaygıları nedeniyle Amerikan F-35 Lightning II (5’inci nesil savaş uçağı) erişilemez durumda olduğundan Ortadoğu ülkeleri son zamanlarda bakışlarını Fransız savaş uçaklarına, özellikle de Rafale’ye çevirdi. Özellikle Umman Denizi yakınında stratejik bir konuma sahip olan ve Yemen ile sınırını paylaşan Umman ülkesi, Rafale’ye ilgi gösteren son ülke olduğu belirtildi.