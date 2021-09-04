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F-16'lar Sivas semalarında!

2021-09-04 14:05:45
F-16'lar Sivas semalarında!

Türk Hava Kuvvetlerinin üç F-16 uçağı, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.

#1
Foto - Muharip uçakların Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi, Cumhuriyet Meydanı, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde bir araya geldi.

Muharip uçakların Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi, Cumhuriyet Meydanı, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde bir araya geldi.

#2
Foto - Vatandaşlar gösteri uçuşunu alkışlar eşliğinde izledi. Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Vatandaşlar gösteri uçuşunu alkışlar eşliğinde izledi. Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

#3
Foto - Gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

Gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

#4
Foto -

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