Ezberleri bozan yöntemi açıklıyoruz! Boyatmaya gerek yok! 1 saat bekletince saçlar eski rengine dönüyor! Saç neden beyazlar? Beyaz saç koparılınca çoğalır mı?

Stres, genetik ve yaş alma gibi faktörler, saçlarımızın beyazlamasına yol açabiliyor. Kimi zaman yaşımızı ele veren, kimi zaman ise bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösteren beyaz saçlardan, boya gibi kimyasal çözümlerle kurtulmaya çalışıyoruz ancak tabiat bizlere daha doğal yöntemler sunuyor. İşte saçları kendi rengine döndürmek için yapılması gerekenler...