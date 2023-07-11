2023-07-11 15:53:19 Eyvah eyvah! Türk uzmandan dünyaya kritik uyarı geldi
Dünyada hakim olan küresel iklim değişikliği beraberinde birçok sorunu da gündemimize taşıyor. Her alanda başka başka negatif etkilere neden olan değişiklik için en korkunç senaryo açıklandı. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel sıcaklık ve yağış dinamiklerinin değişmesiyle beraber tarım arazilerinin kötü etkilenebileceğini belirtti. Uzel iklim değişikliğinin, küresel açlık krizi ve yetersiz beslenme konusunda sorunlar yaşanabileceğini açıkladı.