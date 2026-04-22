EYT’yi kaçıranlara büyük müjde: 12,5 yıl primle emeklilik kapısı aralandı
Türkiye'de tam emeklilik için prim gününü tamamlayamayan vatandaşlar için 4500 prim günü üzerinden "kısmi emeklilik" modeli büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanları kapsayan bu sistemde, 12,5 yıl prim ödeyenler 25 yıllık sigortalılık süresini ve yaş şartını tamamladıklarında aylık bağlatabiliyor. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırının uygulandığı bu model, çalışma hayatında kesintiler yaşayan bireylerin yaşlılık döneminde düzenli bir gelir sahibi olmasını amaçlıyor.