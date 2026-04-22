EYT’yi kaçıranlara büyük müjde: 12,5 yıl primle emeklilik kapısı aralandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de tam emeklilik için prim gününü tamamlayamayan vatandaşlar için 4500 prim günü üzerinden "kısmi emeklilik" modeli büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanları kapsayan bu sistemde, 12,5 yıl prim ödeyenler 25 yıllık sigortalılık süresini ve yaş şartını tamamladıklarında aylık bağlatabiliyor. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırının uygulandığı bu model, çalışma hayatında kesintiler yaşayan bireylerin yaşlılık döneminde düzenli bir gelir sahibi olmasını amaçlıyor.

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik konusunda son dönemde yapılan yasal düzenlemeler ve sosyal güvenlik reformları, prim gün sayısı yetersiz olan vatandaşlar için umut verici gelişmeleri beraberinde getiriyor. Standart emeklilik şartlarını yerine getiremeyen, çalışma hayatında çeşitli kesintiler yaşayan veya ileri yaşta sigorta girişi yapılmış bireyler için tasarlanan kısmi emeklilik modeli, 4500 prim günü üzerinden yeni bir kapı aralıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen bu yapılandırma, özellikle belirli bir yaşa gelmiş ancak prim ödemelerini tamamlayamamış sigortalıların hayat standartlarını korumayı hedefliyor.

Sistemin işleyişi incelendiğinde, emeklilik planlaması yapanların öncelikle sigorta başlangıç tarihlerini referans almaları gerektiği görülüyor. Ülkemizdeki mevzuat, sigorta girişinin yapıldığı yıla göre kademeli bir hak ediş süreci öngörüyor. Bu bağlamda 4500 gün üzerinden emekli olabilmek için belirlenen kriterler, tam emeklilik için gerekli olan yüksek prim yükümlülüğünün altında kalarak, vatandaşlara daha erişilebilir bir emeklilik rotası çiziyor. Bu model, çalışma ömrünü tamamlamış ancak bürokratik engellere takılan bireylerin sosyal güvence şemsiyesi altına alınmasını sağlıyor. Sigorta Başlangıç Tarihine Göre Değişen Emeklilik Kriterleri Emeklilik hakkının kazanılmasında en kritik dönemeç, bireyin çalışma hayatına ilk adımı attığı tarih olarak kabul ediliyor. Sosyal güvenlik sisteminde milat kabul edilen tarihlerden biri olan 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası, 4500 prim günü ile kısmi emekliliğin temelini oluşturuyor.

Bu tarihler arasında sigortalı olanlar için sistem, yalnızca prim gününe bakmıyor; aynı zamanda sigortalılık süresi ve yaş şartının da eş zamanlı olarak tamamlanmasını bekliyor. Yasaya göre bu gruptaki bireylerin 12,5 yıl yani 4500 gün prim ödemiş olmaları, en az 25 yıldır sigorta sisteminde kayıtlı bulunmaları ve yaş haddini doldurmaları gerekiyor. Söz konusu şartlar sağlandığında, çalışanlar yaş haddi üzerinden aylık bağlatma hakkına sahip oluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, 4500 günün tek başına yeterli olmadığıdır. 25 yıllık sigortalılık süresi, ilk işe giriş tarihinden itibaren geçen toplam zamanı ifade ediyor. Bu süreçte aktif olarak çalışılmasa dahi, dosyanın açık kalması avantaj sağlıyor. Uzmanlar, bu dönemde işe girenlerin borçlanma yöntemlerini kullanarak eksiklerini kapatabileceğini, ancak 1999 öncesi girişlilerle kıyaslandığında daha farklı bir yaş skalasına tabi olduklarını belirtiyor.

Kısmi emeklilik sisteminde cinsiyete dayalı yaş düzenlemeleri, sosyal güvenlik hukukunun temel taşlarından birini oluşturuyor. 4500 prim gününü tamamlayan kadın çalışanlar için yaş sınırı genellikle 58 olarak uygulanırken, erkek çalışanlarda bu sınır 60 yaşa kadar yükselebiliyor. Bu yaş hadleri, prim gününün tamamlandığı tarihe göre esneklik gösterebiliyor. Özellikle primini geç tamamlayan sigortalılar için kademeli geçiş tabloları devreye giriyor. Kadınların iş hayatındaki yükümlülükleri ve sosyal rolleri göz önünde bulundurularak sağlanan bu yaş avantajı, annelik borçlanması gibi ek haklarla daha da desteklenebiliyor. Erkek sigortalılar tarafında ise askerlik borçlanması gibi unsurlar, hem prim gün sayısını artırabiliyor hem de sigorta başlangıcını geriye çekerek 4500 gün üzerinden daha erken emekli olmanın önünü açabiliyor.

Kısmi emeklilikte yaş şartının bu denli ön planda olmasının sebebi, sistemin tam emekliliğe göre daha az primle maaş bağlamasıdır. Devlet, daha az prim ödeyen vatandaşın belirli bir olgunluk yaşına gelmesini bekleyerek aktüeryal dengeyi korumayı amaçlıyor. Bu durum, çalışma gücü azalan ancak prim eksiği olan bireyler için makul bir orta yol olarak değerlendiriliyor. Sosyal güvenlik sisteminde 2008 yılında yapılan büyük reformla birlikte, emeklilik şartlarında önemli bir değişim süreci başladı. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için 4500 gün kriteri yerini kademeli olarak artan bir sisteme bıraktı. Yeni dönemde işe girenler için kısmi emeklilik prim günü 4600 günden başlayarak her yıl 100 gün artacak şekilde güncellendi ve nihai hedef olarak 5400 güne sabitlendi. Bu durum, 2020 ve sonrasında işe giren bir bireyin 4500 günle emekli olmasını imkansız kılıyor; zira bu kişiler için gerekli olan gün sayısı artık çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

2008 sonrası sistemde yaş şartı da primin tamamlandığı yıla göre belirleniyor. Eğer bir çalışan 5400 günü 2035 yılından sonra tamamlıyorsa, emeklilik yaşı 65'e kadar çıkabiliyor. Bu nedenle, 4500 günle emeklilik fırsatının aslında belirli bir jenerasyona tanınmış özel bir hak olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genç çalışanların bu avantajdan yararlanamayacak olması, sosyal güvenlik planlamasının erken yaşlarda yapılmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Mevcut tabloda ara formül arayanların, kendi giriş tarihlerine göre belirlenen gün sınırlarını titizlikle incelemesi gerekiyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 4500 günle emekli olunduğunda alınacak maaşın miktarıdır. Kısmi emeklilik, tanımı gereği daha az prim ödemesi içerdiği için bağlanan aylıklar da tam emekliliğe oranla daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Emekli maaşı hesaplanırken ödenen primlerin toplam tutarı, çalışma süresi boyunca bildirilen kazançlar ve güncelleme katsayıları baz alınmaktadır. 4500 gün üzerinden emekli olan bir kişi, 7200 veya 9000 gün prim ödeyen birine göre daha düşük bir aylık bağlama oranı ile karşılaşmaktadır.

Buna rağmen, devletin belirlediği en düşük emekli maaşı uygulaması, kısmi emeklileri de koruma altına almaktadır. Hesaplanan kök maaş ne kadar düşük olursa olsun, yasal olarak belirlenen alt sınırın altında ödeme yapılmamaktadır. Bu durum, özellikle düşük kazançla çalışmış ve prim günü az olan vatandaşlar için büyük bir ekonomik sübvansiyon anlamına geliyor. Çalışma hayatına devam edemeyecek durumda olan veya iş bulmakta zorlanan yaşlı nüfus için bu aylıklar, temel ihtiyaçların karşılanması ve sosyal hayata katılımın devam etmesi noktasında kritik bir güvence oluşturuyor. Bu sistem sayesinde, tam emeklilik şartlarını zorlamak yerine mevcut haklarını kullanmak isteyenler için düzenli bir gelir kapısı aralanmış oluyor.

Şahin

Zaten EYT'de kısmi emeklilerin hakkı yenmiş iade edilmemişti. Bu konuda en çokta kadınlar mağdur oldu. Kanundan önce 3600 prim 50 yaşında emeklilik hakkı kazananlar kadınlar, yapılan değişiklikle tam 8 yıl koyarak 58'e çıkartıldı.
