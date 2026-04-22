EYT’yi kaçıranlara büyük müjde: 12,5 yıl primle emeklilik kapısı aralandı

Kısmi emeklilikte yaş şartının bu denli ön planda olmasının sebebi, sistemin tam emekliliğe göre daha az primle maaş bağlamasıdır. Devlet, daha az prim ödeyen vatandaşın belirli bir olgunluk yaşına gelmesini bekleyerek aktüeryal dengeyi korumayı amaçlıyor. Bu durum, çalışma gücü azalan ancak prim eksiği olan bireyler için makul bir orta yol olarak değerlendiriliyor. Sosyal güvenlik sisteminde 2008 yılında yapılan büyük reformla birlikte, emeklilik şartlarında önemli bir değişim süreci başladı. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için 4500 gün kriteri yerini kademeli olarak artan bir sisteme bıraktı. Yeni dönemde işe girenler için kısmi emeklilik prim günü 4600 günden başlayarak her yıl 100 gün artacak şekilde güncellendi ve nihai hedef olarak 5400 güne sabitlendi. Bu durum, 2020 ve sonrasında işe giren bir bireyin 4500 günle emekli olmasını imkansız kılıyor; zira bu kişiler için gerekli olan gün sayısı artık çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor.