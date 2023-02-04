EYT’lilerin çalışmaya devam şartları belli oldu

EYT teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, prim gün sayısını tamamlayan 2,2 milyon kişi, teklif yürürlüğe girdikten sonra emekli olacak. EYT yasa tasarısının haftaya salı günü genel kurulda görüşülmesi ve aynı gün yasalaşması bekleniyor. EYT'den yararlanacak birçok kişi çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Sigortalı olarak çalışmak için şart belli oldu. Öte yandan EYT düzenlemesiyle emekli olan SSK’lıların ne kadar emekli maaşı alacağı belli oldu. İşte haberin detayları...