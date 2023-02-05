EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek, aynı gün yasalaşması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li için geri sayımda sona yaklaşılırken detaylar netleşti. EYT’nin SGK’ya maliyeti 144 milyar TL olurken, doğum ve askerlik borçlanması için 4 günde 44 milyar liralık başvuru yapıldığı belirtildi. EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT’de en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları...