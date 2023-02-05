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Ekonomi
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EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

2023-02-05 10:48:57
EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek, aynı gün yasalaşması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li için geri sayımda sona yaklaşılırken detaylar netleşti. EYT’nin SGK’ya maliyeti 144 milyar TL olurken, doğum ve askerlik borçlanması için 4 günde 44 milyar liralık başvuru yapıldığı belirtildi. EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT’de en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise gözler 7 Şubat gününe çevrildi. kanun teklifinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek aynı gün kanunlaştırılması bekleniyor.

#2
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT emeklilik başvurusu yapmak isteyenler içinse süre. kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

#3
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Açıklamalara göre EYT’liler teklifin açıklanmasıyla yoğun bir trafiğe girdiler. Teklif öncesi aralık ayının son dört gününde 44 milyar liralık borçlanma yapıldığı belirtildi. Yoğunluğun azaltılması için başvuruların e-Devlet’ten yapılması tavsiye ediliyor.

#4
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT'lilerin gözü kulağı emekli maaşlarının ne kadar olacağında. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklamalarla maaş detayı netleşti.

#5
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

4 GÜNDE 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ Muhalefet vekillerinin yoğun katılımıyla yapılan görüşmelerde teknik detaylar hakkında bilgi verildi. Birçok vekilin borçlanmayla ilgili sorularına AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yanıt verdi.

#6
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Elitaş, 28 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yaş kısıtı olmayacak” şeklindeki açıklamasından sonra vatandaşların büyük bir bölümünün kısmi borçlanma için başvurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

#7
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

“28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 1 milyon 100 bin kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek borçlanma için tahakkukta bulundular. Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na, Bakanı’mıza teşekkür ediyorum, tüm çalışanlara da teşekkür ediyorum; sistemi sürekli açık tuttular.

#8
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Ödeme süreleri de şubat ayının sonuna gerçekleşmiş olacak. Tahsilatı söyleyemeyiz, henüz tahsilat olmadı. 1 milyon 100 bin kişinin tahakkuku 44 milyar lira civarında, yani 1 milyon 100 bin kişi 1 Ocak 2023 tarihinde olsaydı, 10 bin 8 liralık brüt asgari ücret üzerinden borçlanacaklardı.

#9
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Ancak 2022 tarihinde olduğundan dolayı asgari ücret 6 bin 470 liraydı. Bu nedenle net bir tahsilat bilgisi net değil.”

#10
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

SSK’DA ORTALAMA AYLIK 7 BİN 797 TL Hürriyet'te yer alan habere göre; AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın aylık bağlama oranlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. EYT ile emekli olacakların aylık maaşlarıyla ilgili bilgi veren Aydemir, şunları söyledi:

#11
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

“Ortalama aylık tutarı SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL olarak hesaplanıyor.

#12
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Bunların ortalaması 8 bin 733 TL. Bir de ‘EYT’yle emekli olan kişi başka şirkette çalışırsa neden sosyal güvenlik destekleme priminden, 500 TL’den mahrum kalıyor, niye aynı işyerinde çalıştırma zorunluluğu var?’ diye sordunuz.

#13
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Şimdi, biliyorsunuz, emeklilerde sosyal güvenlik destekleme primi uygulanmıyor. Bizim bunu emekliye uygulama nedenimiz, nitelikli işgücünü işveren kaybetmesin diye.

#14
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Çünkü eğer öbür türlü olursa çalışan kişi, sigortalı kişi gider, istediği yerde çalışır, dolayısıyla işverenin mağduriyeti ortaya çıkabilir.

#15
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Biz bu mağduriyeti önleyebilmek, işveren sıkıntı yaşamasın, işçi de aynı işyerinde, kendi bulunduğu işyerinde çalışmaya devam etsin diye böyle bir uygulamaya gittik.”

#16
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU ÖNEMLİ Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmeler sırasında, EYT’den emekli olacaklara “elektronik ortamda başvuru” tavsiyesinde bulundu.

#17
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

Yılmaz, “Hak sahiplerinin elektronik ortamda başvurması yükün hafifletilmesi anlamında önemli. Herkes bu konuda tavsiyede bulunursa SGK’nın iş yükü de azalmış olacaktır. Daha hızlı şekilde işler halledilmiş olacaktır” dedi.

#18
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? Kanunun Şubat ayında yasalaşması durumunda, ay sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanların mart ayı itibarıyla emekli aylığını hak etmiş olacağı belirtiliyor.

#19
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşlar 1 Mart’tan geçerli olarak alınmaya başlanacak.

#20
Foto - EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR? Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT ‘nin Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmalarının yükün hafifletilmesi açısından önemli olduğunu, herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını istedi.

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