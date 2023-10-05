2023-10-05 10:48:53 EYT’liler aman dikkat! Bunu yapmayanın kıdem tazminatı: Duyan maalesef SGK’ya koşacak
EYT’de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. EYT’den emekli olacaklara tazminat uyarısı geldi. EYT ile emekli olan çalışanlar kıdem tazminatı alacak, ancak ihbar tazminatı alamayacak. İşveren ise çalışanın varsa yıllık izin ücretini de ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan çalışmaya devam eden EYT’liler için 5 puanlık işveren indirimi kafa karıştırdı, SGK açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili detaylar...