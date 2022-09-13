2022-09-13 07:32:52 EYT'de son dakika! Kapsam belli oldu, yeni formül ortaya çıktı
3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili art arda adımlar atılıyor. Bir süre çalışmış pek çok kişi ise çıkacak EYT düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda emekli olamayan vatandaşlar için yeni formüller aranıyor. İşte EYT ile iilgili son durum...