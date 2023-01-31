EYT'de son dakika gelişmesi! Gözler perşembe gününe çevrildi

5 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyon kişiyi etkileyecek. 2023 yılı içinde 2 milyon 250 bine yakın insanımız emekliliği hak edecek. Emekliliği hak eden kişilere çalışmaya devam etme noktası kendi seçeneklerinde olduğu için bunun nasıl tezahür edeceğine şahit olacağız. Prim gününü ve çalışma süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edecekler. Takvim bu hafta plan bütçe komisyonunda EYT ile ilgili kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz. Başkaca herhangi bir ilavede bulunmadan sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri ihtiva ediyor. En geç haftaya salı ya da çarşamba günü EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını öngörüyoruz.