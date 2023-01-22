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Ekonomi
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EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

2023-01-22 08:41:14
EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. EYT'liler prim borçlarını yapılandırma imkanına kavuşuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin devreye girmesiyle birlikte EYT ile emeklilik bekleyenler kamu bankalarından alacakları krediyi emekli maaşlarıyla geri ödeyebilecek. Milyonlarca vatandaşı borç yükünden kurtaracak olan borç yapılandırma paketi, emeklilik için gün sayanlara da ilaç gibi gelecek. Öte yandan yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak.

#1
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

EYT kapsamında eksik primi olanlar Aralık’ta borçlanma için başvurdu. Ancak ödemeler bu ay yapılacak. Peki size bildirilen paranın tamamını ödemek zorunda mısınız? Kaç gün prim gerekiyorsa o kadar para yatırmak mümkün mü? Yatırılan paraları geri almak mümkün mü? İşte cevabı...

#2
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme çok kısa bir süre içinde Meclis'e gelerek görüşülmeye başlayacak. Bu arada binlerce vatandaş eksik primlerini tamamlamak için borçlanma başvurusunda bulundu.

#3
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Aralık ayında borçlanarak daha hesaplı ödeme hakkı kazanan vatandaşlar için tebligatlar da bu günlerde kendilerine ulaşmaya başladı.

#4
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Bu tebligatlar ulaştıktan sonra 1 ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.Ancak birçok vatandaş ilk müracaat ettiğinde askerlik ya da doğum sürelerinin tamamını borçlanmak istediğini beyan ettiği için yüklü miktarlar ile karşılaştı.

#5
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Askerlik ya da doğum sürelerinin tamamına ihtiyacı olmayan vatandaşlar bunun bir kısmını ödeyip ödeyemeyeceklerini merak ediyor.

#6
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

KISMİ ÖDEME YAPILABİLİR Hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkındaki tebliğ ve bu konuda çıkartılan genelgelere baktığımızda vatandaşın lehine düzenlemeler olduğu görülüyor. Söz konusu tebliğin 9'uncu Maddesi'ne bakıldığında bir ay içinde ödeme yapılmaması durumunda başvurunun iptal olacağı ve yeniden başvuru yapılacağı belirtiliyor. Yine aynı maddede kısmi ödeme yapılacağı da belirtiliyor.

#7
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Buna göre başvuru sırasında 18 ay borçlanma talebinde bulunan bir sigortalı, bu sürenin kendine ihtiyacı olan kısmı kadar ödeme yapabiliyor. Örneğin 18 ayın 9 ayını borçlanmak isterse buna karşılık gelen ödemeyi yapabiliyor. Bu durumda kalan günler ve ödeyeceği miktar iptal oluyor.

#8
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Burada kalan kısımlar için tekrar ödeme yapılmak istenirse durum değişiyor. Bu durumda yeniden başvuru yapmak gerekiyor. Aynı tebliğin 10'uncu Maddesi'nde ise "Tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir" ibaresi yer alıyor.

#9
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

PARA NASIL İADE EDİLİR? 16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8'inci Maddesi'nin (b) bendinde bu konuda şu ifadeler yer almıştır: "5510 sayılı Kanunun 41'inci Maddesi'ne göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir."

#10
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Dolayısıyla EYT için borçlanma başvurusu yapan ve bunun parasını da ödeyen sigortalılar eğer emeklilik kararı alınmadan, dahası emekli maaşı bağlanmadan önce yazılı olarak müracaat ederlerse ödedikleri hizmet borçlanmalarının bedellerini geri alabilirler.Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine bu borçlanma bedellerini aynı şartlarda alabiliyor.

#11
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Ayrıca geçmişte yapılan yapılandırma düzenlemelerine benzer olduğu takdirde EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Kısaca borç yapılandırma paketi EYT'lilere avantaj getiriyor.

#12
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN SGK, BAĞ-KUR PRİM BORCU DETAYI Borç yapılandırma paketi devlete olan prim borçlarını kapsadığından Bağ Kur ve SGK prim borcu olanlar bu düzenlemeyle birlikte borçlarını taksite böldürebilecek, gecikme cezası ve faiz yükünden kurtulacak.

#13
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Bu durumda emeklilik günü geldiği halde kuruma borcu olduğu için emekli olamayanlar EYT kapsamına girdiği halde borcu olduğu için bu hakkı kullanmakta gecikecek olanlar için önemli bir avantaj olacak. Borcu yapılandıranlar ya da faizlerini sildirip peşin ödeyenler ilk taksitlerini ödedikten sonra emeklilik işlemlerini başlatabilecekler.

#14
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Borç yapılandırma paketi devlete borcu olan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasını bekleyenler ve emeklilik için gün sayanlar için de önemli sürprizler var.

#15
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

PARAM YOK DİYENE KOLAYLIK VAR Öte yandan maddi imkanı olmadığı için ödeme yapmakta zorlananlar için bir başka avantaj daha var: kredili emeklilik...

#16
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Geçmişte yapılan yapılandırma düzenlemelerinde de uygulandığı gibi kuruma olan borcu ödediği takdirde emekli olabilecek durumda olanların borcu kamu bankaları borç miktarı kadar kredi ödüyor. Bu kredi sigortalıya değil SGK'ya gönderiyor ve borç ortadan kalktığı için emeklilik yolu açılıyor.

#17
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Kredi geri ödemesi ise emekli maaşından yapılıyor. Bu imkandan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanabilecek. Öte yandan yine doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecek EYT'liler de kredi imkanından yararlanabilecekler.

#18
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre yeni yapılandırma düzenlemesiyle birlikte gelirse askerlik ve doğum borçlanması yapmak için maddi imkanı olmayan EYT'liler de bundan yararlanabilecek.

#19
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Öte yandan EYT için 9 bin gün Bağ Kur'u tamamlamak zorunda olanlar eğer SSK primleri yeterli ise günlerini dondurup borçlarını sildirdikten sonra emeklilik hakkına SSK kapsamında kavuşabilecekler.

#20
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

MARTTA MAAŞLAR YATAR AÇIKLAMASI Diğer yandan EYT ilk maaş ödemesi hakkında da açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu dün yaptığı açıklamada, “EYT’yi en geç haftaya Meclis’e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil” dedi.

#21
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Akbaşoğlu, özetle şunları söyledi: “EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı bitirdi. 2022 yılı içinde çeşitli EYT platformları meselelerini anlattılar.

#22
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Ayrı ayrı toplantılar yaptık. Kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Eylül 1999’dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesiyle bizlere talimatlandırmasıyla çözüme kavuşturacağız.

#23
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Bunu en geç haftaya Meclis’e sunacağız. En geç mart ayında bütün EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler.

#24
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

SİSTEMDE CİDDİ BİRİKİM OLACAK EYT ile ilgili çalışmaların uzamasında birçok etken rol alıyor. Düzenlemenin kapsamına ilk olarak 2 milyon 250 bin kişi girerken, bunlardan 600 bininin memur olduğu ve ilk aşamada emeklilik hakkını kullanmayacağı hesaplanıyor. Bu durumda 1.6 milyon kişi potansiyel olarak emeklilik hakkını kullanabilecek.

#25
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Bunun getireceği yükün finansmanı ve aynı zamanda başvuruların karşılanmasında sistemin zorlanmaması için çalışılıyor. Halen yılda 400 bin kişi emeklilik başvurusu yaparken bu da tüm yıla yayılıyor.

#26
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

EYT yasasından sonra ise bir milyondan fazla başvurunun ilk aşamada yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumun SGK sistemine getireceği yığılma da hesaplanıyor.

#27
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

KIDEM TAZMİNATLARI NASIL ÖDENECEK? Toplu işten ayrılmalar sonrasında kıdem tazminatlarının nasıl ödeneceği de önem taşıyor. Kredi tazminatlarının ödenmesi için Kredi Garanti Fonu’nun devreye alınacağı açıklanmıştı.

#28
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Yıllık kıdem tazminatı toplamının yüz milyarlarca liraya ulaşabileceğini gösteren çalışmalar bulunurken, iş dünyası da bu konuda destek talep etmişti. Ancak açıklanan 25 milyar liralık KGF desteğinin kıdem tazminatları için yetersiz kalabileceğine dikkat çekiliyor.”

#29
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

YÜZDE 60’A YAKINI EN DÜŞÜKTEN ALACAK EYT’lilerin aylık oranıyla ilgili en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bilgin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, “En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı.

#30
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM? EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca kişi, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor. Vatandaşların maaşlarını hesaplayabileceği uygulama ekranı SGK tarafından erişime açıldı.

#31
Foto - EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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