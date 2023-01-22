2023-01-22 08:41:14 EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. EYT'liler prim borçlarını yapılandırma imkanına kavuşuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin devreye girmesiyle birlikte EYT ile emeklilik bekleyenler kamu bankalarından alacakları krediyi emekli maaşlarıyla geri ödeyebilecek. Milyonlarca vatandaşı borç yükünden kurtaracak olan borç yapılandırma paketi, emeklilik için gün sayanlara da ilaç gibi gelecek. Öte yandan yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak.