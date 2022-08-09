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Ekonomi
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EYT son dakika gelişmesi! EYT’de 50-52 yaş ve prim formülü!

2022-08-09 07:29:13
EYT son dakika gelişmesi! EYT’de 50-52 yaş ve prim formülü!

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis’te olacak. Burada 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Yapılacak çalışmaların sonunda kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları da ortaya çıkacak. Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması... Masadaki alternatifler ne? İşte EYT ile ilgili gelişmenin detayları...

#1
Foto - Milyonlarca kişinin gözü EYT ile ilgili çalışmalara çevrilmiş durumda. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların sonunda kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları ortaya çıkacak.

Milyonlarca kişinin gözü EYT ile ilgili çalışmalara çevrilmiş durumda. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların sonunda kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları ortaya çıkacak.

#2
Foto - Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak.

Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak.

#3
Foto - 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

#4
Foto - Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

#5
Foto - Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

#6
Foto - 8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi.

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi.

#7
Foto - Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.

Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.

#8
Foto - Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

#9
Foto - EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

#10
Foto - Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

#11
Foto - PRİM KAÇ OLACAK? 8 Eylül 1999 yasası ile birlikte öncesinde herkes için 5000 gün olan prim şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değiştirilmiş oldu.

PRİM KAÇ OLACAK? 8 Eylül 1999 yasası ile birlikte öncesinde herkes için 5000 gün olan prim şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değiştirilmiş oldu.

#12
Foto - Yani şu anda EYT olarak sigortalı işe başlamış olanlar mevcut yasaya göre emekli olduklarında işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemek durumundalar. Tabi bu durum sadece SSK'lılar için geçerli.

Yani şu anda EYT olarak sigortalı işe başlamış olanlar mevcut yasaya göre emekli olduklarında işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemek durumundalar. Tabi bu durum sadece SSK'lılar için geçerli.

#13
Foto - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda durum değişiyor. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün isteniyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda durum değişiyor. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün isteniyor.

#14
Foto - Emekli sandığında da benzer rakamlar var. Kadın memurlar için 20 yıllık memurluk erkekler için ise 25 yıllık memurluk süresi gerekiyor. Yeni düzenlemede de prim şartının ne kadar olacağı masada bulunuyor.

Emekli sandığında da benzer rakamlar var. Kadın memurlar için 20 yıllık memurluk erkekler için ise 25 yıllık memurluk süresi gerekiyor. Yeni düzenlemede de prim şartının ne kadar olacağı masada bulunuyor.

#15
Foto - Burada eski yasada olduğu gibi 5000 günün yeterli olacağı bir alternatif bulunurken, bir diğer alternatifte ise mevcut yasadaki işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı olması var.

Burada eski yasada olduğu gibi 5000 günün yeterli olacağı bir alternatif bulunurken, bir diğer alternatifte ise mevcut yasadaki işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı olması var.

#16
Foto - Yine konuşulan alternatifler arasında Bağ-Kur'da olduğu gibi erkekler için 9 bin gün kadınlar için 7200 gün olduğunda yaş şartı aranmaması ihtimali de bulunuyor.

Yine konuşulan alternatifler arasında Bağ-Kur'da olduğu gibi erkekler için 9 bin gün kadınlar için 7200 gün olduğunda yaş şartı aranmaması ihtimali de bulunuyor.

#17
Foto - Böylece primi çok olanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanırken primi az olanlar ise getirilecek yaş sınırıyla emekli olabilecek. Böylece çok çalışıp fazla prim ödeyenler bunun avantajını da görmüş olacak.

Böylece primi çok olanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanırken primi az olanlar ise getirilecek yaş sınırıyla emekli olabilecek. Böylece çok çalışıp fazla prim ödeyenler bunun avantajını da görmüş olacak.

#18
Foto - EKSİK PRİM NE OLACAK? Eksik primi olanlar şartları taşıyamadığından EYT'li olamazken borçlanma ile yükseltme imkanlarını kullanabilecek. Böylece askerlik, doğum, ihya, hizmet tespiti gibi imkanlarla primler artırılabilecek. Bunun dışında EYT'liler açısından SSK'da 3600 gün ile Bağ-Kur'da 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı da kullanılabilecek. Ancak burada yaş sınırı biraz daha yükselecek.

EKSİK PRİM NE OLACAK? Eksik primi olanlar şartları taşıyamadığından EYT'li olamazken borçlanma ile yükseltme imkanlarını kullanabilecek. Böylece askerlik, doğum, ihya, hizmet tespiti gibi imkanlarla primler artırılabilecek. Bunun dışında EYT'liler açısından SSK'da 3600 gün ile Bağ-Kur'da 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı da kullanılabilecek. Ancak burada yaş sınırı biraz daha yükselecek.

#19
Foto - KİME KAÇ GÜN GEREKİYOR? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan SSK'lı (4A) ların işe giriş tarihine göre emeklilik şartlarıyla ilgili tablolar şöyle:

KİME KAÇ GÜN GEREKİYOR? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan SSK'lı (4A) ların işe giriş tarihine göre emeklilik şartlarıyla ilgili tablolar şöyle:

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