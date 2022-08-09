EYT son dakika gelişmesi! EYT’de 50-52 yaş ve prim formülü!

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis’te olacak. Burada 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Yapılacak çalışmaların sonunda kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları da ortaya çıkacak. Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması... Masadaki alternatifler ne? İşte EYT ile ilgili gelişmenin detayları...