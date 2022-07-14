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Ekonomi
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EYT ile kim ne zaman emekli olacak? EYT emeklilik maaş kesintisi ne kadar olacak? EYT emekli ile ne kadar maaş alınacak?

2022-07-14 14:08:45
EYT ile kim ne zaman emekli olacak? EYT emeklilik maaş kesintisi ne kadar olacak? EYT emekli ile ne kadar maaş alınacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT ile ilgili çalışmaların yapıldığını ancak tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemediğini, konunun hükümetin masasında olduğunu dile getirmişti. EYT düzenlemesine ilişkin bir son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT emeklilik nasıl olacak? EYT ile kim ne zaman emekli olacak? EYT emeklilik maaş kesintisi ne kadar olacak? EYT emekli ile ne kadar maaş alınacak?

#1
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda, "EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

#2
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"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

#3
Foto - Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu. Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak. İşte haberimizin ayrıntıları...

Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu. Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak. İşte haberimizin ayrıntıları...

#4
Foto - Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak. 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek.

Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak. 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek.

#5
Foto - Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. 4. formül ise prim tamamlama. Bu yöntemde eksim günler tamamlanacak. 5. model ise Finlandiya modeli. Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor.

Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. 4. formül ise prim tamamlama. Bu yöntemde eksim günler tamamlanacak. 5. model ise Finlandiya modeli. Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor.

#6
Foto - Çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 2023'ün ocak ayıda Emeklilikte Yaşa Takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek. Çalışma hayatının bir başka başlığı sözleşmeli personel ilişkin de önemli adımlar atılacak. Kamuda ve belediyelerde bulunan tüm sözleşmeli personelleri kapsayacak çalışma ekim ayında Meclis'e gelecek.

Çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 2023'ün ocak ayıda Emeklilikte Yaşa Takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek. Çalışma hayatının bir başka başlığı sözleşmeli personel ilişkin de önemli adımlar atılacak. Kamuda ve belediyelerde bulunan tüm sözleşmeli personelleri kapsayacak çalışma ekim ayında Meclis'e gelecek.

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