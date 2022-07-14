AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT ile ilgili çalışmaların yapıldığını ancak tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemediğini, konunun hükümetin masasında olduğunu dile getirmişti. EYT düzenlemesine ilişkin bir son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT emeklilik nasıl olacak? EYT ile kim ne zaman emekli olacak? EYT emeklilik maaş kesintisi ne kadar olacak? EYT emekli ile ne kadar maaş alınacak?