2022-07-20 09:16:12 EYT emeklilik yaşı, prim günü kaç olacak? EYT ile kim ne zaman emekli olacak?
EYT yasası çıkarsa emekli olabiliyor muyum? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi. Hükümetten yapılan son dakika EYT’de umut veren açıklamalar sonrası EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olacak? EYT emeklilik yaşı, prim günü kaç olacak? soruları bir hayli merak edilmekte.