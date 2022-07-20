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Ekonomi
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EYT emeklilik yaşı, prim günü kaç olacak? EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

2022-07-20 09:16:12
EYT emeklilik yaşı, prim günü kaç olacak? EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

EYT yasası çıkarsa emekli olabiliyor muyum? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi. Hükümetten yapılan son dakika EYT’de umut veren açıklamalar sonrası EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olacak? EYT emeklilik yaşı, prim günü kaç olacak? soruları bir hayli merak edilmekte.

#1
Foto - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Bilgin

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi. Milliyet’te yer alan habere göre, Masadaki formüllere göre, emeklilikteki yaş sınırının düşürülmesi, kadın ve erkek sigortalılar için prim şartlarının yeniden düzenlenmesi gündemde.

#2
Foto - Üzerinde konuşulan seçeneklerden bir tanesine göre, 15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduran 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayacak. İkinci alternatif olarak da erkeklerde 25 yıl ve 9 bin günü, kadınlar 20 yıl 7 bin 200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emeklilik formülü üzerinde duruluyor. Beklenen yaşı yarı yarıya düşürme ve yüzde 2 gibi bir oranla maaş kesintisi ile erken emekli olma formülleri de masadaki seçenekler arasında.

Üzerinde konuşulan seçeneklerden bir tanesine göre, 15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduran 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayacak. İkinci alternatif olarak da erkeklerde 25 yıl ve 9 bin günü, kadınlar 20 yıl 7 bin 200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emeklilik formülü üzerinde duruluyor. Beklenen yaşı yarı yarıya düşürme ve yüzde 2 gibi bir oranla maaş kesintisi ile erken emekli olma formülleri de masadaki seçenekler arasında.

#3
Foto - Emeklilik için ihtiyaç duyulan eksik prim günlerinin tamamlanması, 1999 öncesi 50 yaş ile emeklilikte yeterliliğin sağlanması ve Almanya’da olduğu gibi yaş şartına bağlı ödeme de gündemde. Bu modelde de yasada öngörülen emeklilik yaşına kadar nispeten düşük aylık bağlanıyor, emeklilik yaşına gelindiğinde ise ödenecek maaş olması gereken miktara çıkıyor.

Emeklilik için ihtiyaç duyulan eksik prim günlerinin tamamlanması, 1999 öncesi 50 yaş ile emeklilikte yeterliliğin sağlanması ve Almanya’da olduğu gibi yaş şartına bağlı ödeme de gündemde. Bu modelde de yasada öngörülen emeklilik yaşına kadar nispeten düşük aylık bağlanıyor, emeklilik yaşına gelindiğinde ise ödenecek maaş olması gereken miktara çıkıyor.

#4
Foto - Masadaki alternatifler üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin mali boyutuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, her formülün bütçeye etkisini değerlendirecek. Bunun ardından formüller Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Çalışmanın netleşmesinin ardından sendikalardan da görüş alınacak, gerekirse EYT teklifine eklemeler yapılacak.

Masadaki alternatifler üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin mali boyutuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, her formülün bütçeye etkisini değerlendirecek. Bunun ardından formüller Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Çalışmanın netleşmesinin ardından sendikalardan da görüş alınacak, gerekirse EYT teklifine eklemeler yapılacak.

#5
Foto - EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR? 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR? 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

#6
Foto - Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.

Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.

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