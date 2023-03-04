  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2023-03-04 14:24:22
EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başvurular başladı.

#1
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşurken başvurular e-Devlet EYT kapısı üzerinden yapılmaya devam ediyor. 2 milyon 250 bin kişinin EYT başvurusu tamamlanınca ilk maaşlar da yatmaya başlayacak. Başvuru yapanlar, başvuru sonuçlarına yönelik detayları sorguluyor.

#2
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Peki, EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EYT başvuru sonucu sorgulama sürecine dair merak edilenler…

#3
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EYT başvuru sonucu sorgulama ve öğrenme üzerine araştırmalar devam ediyor. EYT Resmi Gazete'de yayınlanınca, EYT hakkından yararlanmak isteyenlerin başvuruları da başladı. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?

#4
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

#5
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek. Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.

#6
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

#7
Foto - EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

CHP'deki olağanüstü toplantı sona erdi
Gündem

CHP'deki olağanüstü toplantı sona erdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetmesinin ardından olağanüstü toplanan CHP'..
İhsan Şenocak'tan Mehmet Görmez'e eleştiri! 'Çok tehlikeli bir ifade'
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Mehmet Görmez'e eleştiri! 'Çok tehlikeli bir ifade'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraşlı merkezli depremlere ilişkin açıklamasında, "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz m..
Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bunu yapan herkes memnun
Kadın - Aile

Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bunu yapan herkes memnun

Gün boyunca oldukça farklı gıdalar tüketiriz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün derken birbirinden farklı ve miktar olarak den..
Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu fena vurdu! 'Namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?'
Siyaset

Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu fena vurdu! 'Namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhrubaşkanlığı adaylığı üzerine sözleri yeniden gündem oldu.
Akşener masayı dağıttı Bakan Soylu'nun sözleri gündem oldu! Bir ay önce bakın ne demişti...
Siyaset

Akşener masayı dağıttı Bakan Soylu'nun sözleri gündem oldu! Bir ay önce bakın ne demişti...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı zehir zemberek sözlerle terk etmesinin ardından sosyal medyada Bakan Soylu'nun daha önce Akşen..
Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...
Gündem

Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili zehir zemberek açıklamalarıyla ilgili "Bu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23