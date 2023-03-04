2023-03-04 14:24:22 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başvurular başladı.
EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başvurular başladı.
SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşurken başvurular e-Devlet EYT kapısı üzerinden yapılmaya devam ediyor. 2 milyon 250 bin kişinin EYT başvurusu tamamlanınca ilk maaşlar da yatmaya başlayacak. Başvuru yapanlar, başvuru sonuçlarına yönelik detayları sorguluyor.
Peki, EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EYT başvuru sonucu sorgulama sürecine dair merak edilenler…
EYT başvuru sonucu sorgulama ve öğrenme üzerine araştırmalar devam ediyor. EYT Resmi Gazete'de yayınlanınca, EYT hakkından yararlanmak isteyenlerin başvuruları da başladı. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?
e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek. Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.
Başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.
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