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Evlerini su basan vatandaşlardan CHP'li belediye başkanına tepki: Hiçbir şeyle ilgilenmiyor

2023-05-17 22:34:52
Evlerini su basan vatandaşlardan CHP'li belediye başkanına tepki: Hiçbir şeyle ilgilenmiyor

Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış sonrası evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı belediyeye seslenerek çözüm istedi.

#1
Foto - Evlerini su basan vatandaşlardan CHP'li belediye başkanına tepki: Hiçbir şeyle ilgilenmiyor

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne'de bazı evleri su bastı. Senelerdir çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri yağmur ve lağım suları basan vatandaşlar Belediye Başkanı Recep Gürkan'a seslenerek isyan etti. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar belediye yetkililerinin defalarca aramalarına rağmen geri dönüş alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suları boşaltmaya çalıştı.

#2
Foto - Evlerini su basan vatandaşlardan CHP'li belediye başkanına tepki: Hiçbir şeyle ilgilenmiyor

Diyaliz hastası olan Özge Kısaç, belediye yetkililerini aradıklarını ama bir türlü gelmediklerini belirterek, “Buradan Recep Gürkan’a sesleniyorum. Bizi görsün artık, altyapı mı yapar, ne yapar artık bilmiyorum. Yoldaki pis su olduğu gibi bahçemize geri taştı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, bizi görüp duysun artık. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yazık günahtır, bizimde evlatlarımız var. Belediye artık buraya bir çare bulsun. Kaç defadır arıyorum, sürekli olarak sıraya aldıklarını söylüyorlar. En azından bir araba gönderseydiler, burada biriken suyumuzu çekseydiler. Yazık günah değil mi ailemize, ben bu halde yarın sabah diyalize gireceğim” dedi. Yeni ameliyat olduğunu ve yağmur sularının içinde perişan halde kaldığını ifade eden vatandaşlardan Gülser Kısaç, artık bu sorunlar için bir çare bulunması gerektiğini söyledi. Kısaç, “Yetkiler ellerini vicdanlarına koysunlar bizi bu su baskınlarından artık kurtarsınlar. Seneler oldu, tarih oldu ama bir çare bulunamadı. Sinir hastası ve diyaliz hastası kızımın evine bu sular giriyor. Belediyemizi arıyoruz ama gelip bir müdahalede bulunmuyorlar. Allah rızası için bir yardım etsinler. Oy zamanı benim kapıma geliyorlar. Kendim de kanserden yeni ameliyat oldum. Artık bir çare bulsunlar” dedi. Belediyenin yolu düşünmeden yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Hülya Tavukçu, bahçesinin lağım sularıyla biriktiğini söyleyerek, “Belediye başkanından hiç memnun değilim, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Oturmuş koltuğuna bakıyor rahatına. Gelsin de görsün bizim halimizi. Burada lağım sularının içindeyiz. Yoldaki ve bahçedeki lağım suları taştı" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Evlerini su basan vatandaşlardan CHP'li belediye başkanına tepki: Hiçbir şeyle ilgilenmiyor

Diğer vatandaşlar da yıllardır yapılmayan altyapı sorununun arık çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

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