  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
9
Evini ateşe verdi, gözaltına alındı

2022-08-06 16:57:05
Evini ateşe verdi, gözaltına alındı

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin ateşe verdiği evdeki yangın söndürüldü.

#1
Foto - Eğribucak Mahallesi Gül Sokak'taki müstakil evde yangın çıktı.

Eğribucak Mahallesi Gül Sokak'taki müstakil evde yangın çıktı.

#2
Foto - Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ekipler, bahçeye ve ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için mücadele etti.

Ekipler, bahçeye ve ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için mücadele etti.

#4
Foto - Mahalle sakinleri de alevlerin bahçelerine sıçramaması amacıyla hortumla yangına müdahalede bulundu.

Mahalle sakinleri de alevlerin bahçelerine sıçramaması amacıyla hortumla yangına müdahalede bulundu.

#5
Foto - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da müdahale ettiği yangının söndürülmesinde kadın itfaiyeci adayları da görev aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da müdahale ettiği yangının söndürülmesinde kadın itfaiyeci adayları da görev aldı.

#6
Foto - Yangında ev kullanılamaz hale geldi, bahçedeki otomobil hasar gördü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, bahçedeki otomobil hasar gördü.

#7
Foto - Komşularına evi yaktığını söyleyip olay yerinden ayrılan, daha sonra geri dönen Y.T. (22), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Komşularına evi yaktığını söyleyip olay yerinden ayrılan, daha sonra geri dönen Y.T. (22), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

#8
Foto - Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Y.T'nin, geçen hafta da annesini rehin aldığı, yangın sırasında annesinin evde olmadığı, kızının yanında kaldığı öğrenildi.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Y.T'nin, geçen hafta da annesini rehin aldığı, yangın sırasında annesinin evde olmadığı, kızının yanında kaldığı öğrenildi.

Türk firması üretti, dünyada eşi benzeri yok! Elon Musk Türkiye'nin kapısını çalacak
Ekonomi

Türk firması üretti, dünyada eşi benzeri yok! Elon Musk Türkiye'nin kapısını çalacak

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın desteklediği mühendislik ekiplerinden UMD Loop, "Hyperloop" projesi için Türk firması DTİ İmp..
4 bin 300 din görevlisi müjde bekliyor
Gündem

4 bin 300 din görevlisi müjde bekliyor

Yaklaşık bir yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Sözleşmeli İmam Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sı..
Dolar için 'yok artık' dedirten tahmini resmen yaptı: Eminim! Dolar kuru o tarihte 6 liraya düşecek
Ekonomi

Dolar için 'yok artık' dedirten tahmini resmen yaptı: Eminim! Dolar kuru o tarihte 6 liraya düşecek

Dolar kuru ufak hareketlerle yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminlerle uzun süre konuşulan araştırma..
Köylülere kanlı pusu! 18 Sudanlı hayatını kaybetti
Dünya

Köylülere kanlı pusu! 18 Sudanlı hayatını kaybetti

Sudan’ın batı komşusu Çad ile sınır hattında, Çadlı kişilerce yapılan silahlı saldırıda 18 Sudanlının hayatını kaybettiği bildirildi. ..
'233 milyar nerede?'
Siyaset

'233 milyar nerede?'

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer bugünkü '233 milyar nerede?' başlıklı köşe yazısında israf makinesine dönüşen CHP'li belediyelerin 233 mily..
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, birçok büyükelçinin görev yeri değişti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23