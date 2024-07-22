Evinde muhabbet kuşu olanlar dikkat!

Ülke genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar insanlarda olduğunu gibi diğer canlıları da olumsuz yönde etkiliyor. Bazı insan evlerinde besledikleri hayvanları farklı yöntemlerle serinletirken, yapılan yanlışlar sonucu hayvanın ölümüne sebep veriyorlar. Evlerinde muhabbet kuşu besleyen insanların bazıları kafesi hava akımının (ceyeran) yoğun olduğu bölgelere bırakarak hayvanı serinlettiğini düşünüyorlar. Fakat hayvan için tehlikeli bir durum olduğunu anlatan Mustafa Güçyeter, kesinlikle hayvanın cereyanda bırakılmamasını söyledi.