Evinde 26 kilo altın bulunan bürokratla ilgili flaş gelişme! Meğer neler dönmüş neler

Bilirkişi raporu: Malvarlığı 237 milyon lira! 26 yıllık maaş geliri 13 milyon lira Soruşturmayı yürüten savcılık MASAK’tan gelen raporun yanı sıra Acar’ın malvarlığının güncel değerinin belirlenmesi amacıyla bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda özet olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “(…) Şüpheli Mehmet Cemil Acar’ın dosya kapsamı ile sınırlı olarak mevcut malvarlığının (altın, nakit, değerli eşya, taşınmaz vs.) 237 milyon 105 bin 981 lira hesap edildiği, 26 yıllık maaş gelir toplamının 13 milyon 310 bin 648 lira hesaplandığı, Bu durumda geliri ile tespit edilen malvarlığı arasında uyumsuzluk olduğu, Edinilen haksız mal miktarının ise 223 milyon 795 bin 333 lira olarak hesaplandığı, Şüpheli Mehmet Cemil Acar’ın bahsettiği miras, düğün hediyeleri, faiz geliri, borsa geliri, kira, telif hakkı gibi değerlerle ilgili dosyada herhangi bir belge bulunmadığından buna ilişkin bir hesaplama yapılamadığı ve maaş dışında toplam malvarlığından düşülmediği. (…)”