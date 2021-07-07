Evin bahçesinde bulunmuştu! Müzeye taşınıyor

Tarihi mozaikler hakkında bilgiler aktaran Çomak, "Antik dönemde bu bölgede üzüm yetiştiriciliği, avcılık ile ilgili bir yaşamın olduğu görülüyor. Burası bir av köşkü de olabilir. O yüzden burada çıkan mozaiklerde üzüm motiflerinin bulunması çok önemli. Milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait olan özellikle Bizans Dönemi'nden en sağlam çıkan mozaiktir. En önemlisi ise çok renkli taşlar, camlar, doğal taşlar kullanılmıştır. Üç boyutlu mozaikler de mevcut." diye konuştu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Restorasyon Konservasyon Bölge Müdür vekili Ayşe Ebru Çorbacı ise mozaiklerin ana figürleri bozulmadan ve bölünerek özel teknikle taşınacağını söyledi.