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Kültür Sanat
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Evin bahçesinde bulunmuştu! Müzeye taşınıyor

2021-07-07 18:43:16
Evin bahçesinde bulunmuştu! Müzeye taşınıyor

Gaziantep-İslahiye'de bir evin bahçesinde bulunan ve M.S 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen renkli mozaiklerin özel teknikle Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınmasına başlandı.

#1
Foto - İlçeye bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde 2019'da bir evin bahçesinde bulunan M.S 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen renkli mozaikler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde 2019'da bir evin bahçesinde bulunan M.S 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen renkli mozaikler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

#2
Foto - Uzmanlar, 170 metrekare alanda yaklaşık bir yıl yaptıkları çalışmada taban döşemelerinde çeşitli av sahneleri, elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürlerinin resmedildiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, 170 metrekare alanda yaklaşık bir yıl yaptıkları çalışmada taban döşemelerinde çeşitli av sahneleri, elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürlerinin resmedildiğini ortaya çıkardı.

#3
Foto - Çalışmanın tamamlanmasının ardından her biri 1,5 metre olan mozaiklerin 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından her biri 1,5 metre olan mozaiklerin 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

#4
Foto - Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınma işleminin iki gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınma işleminin iki gün içinde tamamlanacağını belirtti.

#5
Foto - Mozaiklerin Zeugma Mozaik Müzesinin Bizans dönemine ait teşhir tanzim salonunda en kısa sürede beğeniye sunacaklarını ifade eden Çomak, çeşitli av sahnelerinin anlatıldığı mozaiklerde çeşitli bitkisel figürlerin olduğunu ve en önemlisi de bölgenin de geçim kaynağı olan üzüm ve bağ bozumu resimlerinin bulunduğunu kaydetti.

Mozaiklerin Zeugma Mozaik Müzesinin Bizans dönemine ait teşhir tanzim salonunda en kısa sürede beğeniye sunacaklarını ifade eden Çomak, çeşitli av sahnelerinin anlatıldığı mozaiklerde çeşitli bitkisel figürlerin olduğunu ve en önemlisi de bölgenin de geçim kaynağı olan üzüm ve bağ bozumu resimlerinin bulunduğunu kaydetti.

#6
Foto - Tarihi mozaikler hakkında bilgiler aktaran Çomak,

Tarihi mozaikler hakkında bilgiler aktaran Çomak, "Antik dönemde bu bölgede üzüm yetiştiriciliği, avcılık ile ilgili bir yaşamın olduğu görülüyor. Burası bir av köşkü de olabilir. O yüzden burada çıkan mozaiklerde üzüm motiflerinin bulunması çok önemli. Milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait olan özellikle Bizans Dönemi'nden en sağlam çıkan mozaiktir. En önemlisi ise çok renkli taşlar, camlar, doğal taşlar kullanılmıştır. Üç boyutlu mozaikler de mevcut." diye konuştu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Restorasyon Konservasyon Bölge Müdür vekili Ayşe Ebru Çorbacı ise mozaiklerin ana figürleri bozulmadan ve bölünerek özel teknikle taşınacağını söyledi.

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