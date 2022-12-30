2022-12-30 09:49:44 Evdeki elektronik eşyaları çöpe atmayın! Artık zorunlu oluyor
Teknoloji her geçen gün gelişirken evlerimiz daha fazla elektronik atık çöplüğüne dönüşüyor. Resmi Gazete’de yer alan yeni yönetmelik ile birlikte üreticilere yılda en az bir defa evsel nitelikteki atık elektrikli ve elektronik eşyanın geri alımı için kampanya zorunluluğu getirildi. Böylelikle tüketiciler elektronik ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Yapılan düzenlemenin üretici ve tüketicilere getireceği yeni sorumlulukları Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yorumladı.