Evdeki elektronik eşyaları çöpe atmayın! Artık zorunlu oluyor

İKİ TARAF İÇİN DE OLUMLU SONUÇLARI VAR Uygulama ile hem çevrenin hem de ekonominin korunmasına olumlu katkılar sağlanacağını ifade eden Ağaoğlu, “Kullanılan pil, akü, elektronik cihazlar mutlaka belli bir sistem dahilinde toplanmalı, geri toplanmasında tüketicilerin de özen göstermesi açısından kampanya ile elektronik ürünlerin toplanmasına destek göstermeliler. Örneğin eski çamaşır makinesini, bilgisayarını getirip satıcıya teslim eden tüketiciye yeni ürün bir miktar indirim ile sunulmalı. Böylece hem çevre korunur hem de ekonomik çıkar sağlanmış olur. Mevzuatın ön gördüğünden daha sık kampanyalar olmalı. Üreticiler kendiliklerinden de bu kampanyaları yapmalı. Mevzuat yılda bir kez böyle bir kampanya öngörse dahi satıcılar bunu sürekli olarak uygulamalıdırlar. Böylelikle elektronik atıklar geri dönüşüme ekonomik katkı sağlayacaktır. Böylece çevrenin de korunmasına yarar sağlanmış olunur” ifadelerini kullandı.