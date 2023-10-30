  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! Bu besinler vücutta nikotin bırakmıyor

Tüm maaşını onlar için harcıyor!

İtalya’dan flaş “Türkiye” kararı! Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var

Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Gündem
5
Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

2023-10-30 14:33:52
Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

Ev sahiplerine yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Meclisten onay çıktı. Bunu yapan ev sahipleri 100.000 TL ödemek durumunda kalacak. Herkesin izin alması gerekiyor. İşte tüm detaylar… Son dönemde hemen hemen herkesin kullandığı günlük veya kısa dönemli konut kiralama sistemlerinde artış görülürken yeni kurallar da kaçınılmaz oldu. Airbnb üzerinden kiralanan evler Meclis kanununa takıldı. O hatayı yapan ev sahipleri 100.000 TL ceza ödeyecek. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

Kiralık evi bulunan ev sahiplerinin yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Artık tüm ev sahiplerinin konutlarına kiraya vermeden önce izin alması gerekecek. Turizm amaçlı kiralama faaliyetlerinin yürütülmesi gündemde tartışılan konular arasında yer alırken ev sahipleri izin almadan evlerini kiraya veremeyecek. İzin belgesinde konu bağımsız bölümünün yer aldığı binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğinin alınması istenirken izin belgesi alma yükümlülüğü ev sahibine ait olacak. Kiraya veren kişinin haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi durumunda yapılan kiralamalar Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş olmakla birlikte A grubu Seyahat Acenteleri aracılığıyla yapılabilecek.

#2
Foto - Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

İzin belgesi sahibinin gerçek kişi olması durumunda ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunmaması veya tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda izin belgesinin geçersiz sayılacağı bildirildi. Fakat kullanıcıların hakları sözleşme süresi boyunca devam edecektir. Yeniçağ'da verilen bilgiler doğrultusunda turizm amacıyla yapılan kiralama işlemlerinde izin belgesi verilen konutlar hakkındaki kimlik bilgilendirme kanunu hükümlerinin geçerli sayılacağı belirtildi. Bildirim yükümlülüğü kapsamında izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilirken izin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında gerçekleştirilen sözleşmede belirtilen süreler geçerli sayılacak. Kısa süreli kiralama işlemleri yapmak isteyen kişilerin kat mülkiyet kanunu kapsamında yer alan hükümleri sağlaması gerekmektedir. Hükümde geçerli sayılan resepsiyon ve güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının yer aldığı sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu, yüzme havuzu gibi hizmetlerin yer aldığı birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlarda "izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oybirliği ile karar alınması" ve "üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25'i için aynı kiraya veren adına izin belgesi hazırlanmasına" ilişkin şartlara bakılmaksızın izin belgesi düzenlenebilecektir.

#3
Foto - Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

Belirlenen kanun kapsamında kiralama faaliyetlerine izinsiz yapan ev sahiplerine verilecek ceza tutarları da belli oldu. İzin belgesi olmadan Turizm amaçlı kiralama yapan Ev sahipleri her bir konut için 100.000 TL idari para cezası ödeyecek. Bu kapsamda ev sahiplerine izin belgesi alarak faaliyette bulunması için 15 gün süre tanınacak. Ev sahipleri için belirlenen ceza tutarları şu şekildedir: Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.

#4
Foto - Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer
Gündem

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Sözen: “Karadeniz’deki potansiyelden hidrojen üretebilirseniz bu enerji,..
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini ö..
Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki soruşturma kapsamında, çiftin Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı.
Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı
Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı

Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23