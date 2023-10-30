Ev sahiplerine kötü haber! İşte şimdi hapı yuttular! Artık tam 100 bin TL ödeyecekler

İzin belgesi sahibinin gerçek kişi olması durumunda ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunmaması veya tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda izin belgesinin geçersiz sayılacağı bildirildi. Fakat kullanıcıların hakları sözleşme süresi boyunca devam edecektir. Yeniçağ'da verilen bilgiler doğrultusunda turizm amacıyla yapılan kiralama işlemlerinde izin belgesi verilen konutlar hakkındaki kimlik bilgilendirme kanunu hükümlerinin geçerli sayılacağı belirtildi. Bildirim yükümlülüğü kapsamında izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilirken izin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında gerçekleştirilen sözleşmede belirtilen süreler geçerli sayılacak. Kısa süreli kiralama işlemleri yapmak isteyen kişilerin kat mülkiyet kanunu kapsamında yer alan hükümleri sağlaması gerekmektedir. Hükümde geçerli sayılan resepsiyon ve güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının yer aldığı sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu, yüzme havuzu gibi hizmetlerin yer aldığı birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlarda "izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oybirliği ile karar alınması" ve "üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25'i için aynı kiraya veren adına izin belgesi hazırlanmasına" ilişkin şartlara bakılmaksızın izin belgesi düzenlenebilecektir.