2022-11-12 11:02:15 Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin
Son dönemde kiracı ev-sahibi arasında artan dava dosyalarına bir yenisi eklendi. Yüzde 25 kira sınırını delen ev sahipleri nedeniyle bazı kiracılar mağduriyet yaşarken şimdi de eski kiracısını zor duruma düşürmek istemeyen iyi niyetli ev sahipleri mağdur oldu. Kira fiyatlarındaki afaki artış, turist sayısında yaşanan patlama ve öğrencilerin konut bulma sorununu fırsata çeviren bazı uyanık kiracılar 'korsan kiralama' yapmaya başladı.