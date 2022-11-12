Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Bu durumu tespit edip kiracısına tahliye davası açan bir ev sahibi, "Eski kiracım olduğu için kira artışını sınırlı tuttum. Ancak 5 yıldır yalnız yaşayan kiracım benden habersiz ev arkadaşı almış. Ondan da 6 bin TL alıyormuş. Bana 5 bin TL veriyor, bin TL de cebine kalıyor" dedi.