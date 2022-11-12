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Ekonomi
15
Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

2022-11-12 11:02:15
Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Son dönemde kiracı ev-sahibi arasında artan dava dosyalarına bir yenisi eklendi. Yüzde 25 kira sınırını delen ev sahipleri nedeniyle bazı kiracılar mağduriyet yaşarken şimdi de eski kiracısını zor duruma düşürmek istemeyen iyi niyetli ev sahipleri mağdur oldu. Kira fiyatlarındaki afaki artış, turist sayısında yaşanan patlama ve öğrencilerin konut bulma sorununu fırsata çeviren bazı uyanık kiracılar 'korsan kiralama' yapmaya başladı.

#1
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Sabah gazetesinin haberine göre özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Mecidiyeköy, Taksim gibi İstanbul'un gözde lokasyonlarında oturan kiracılar, bölgedeki kira fiyatlarındaki artışı fırsata çevirdi.

#2
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

İstanbul'a artan turist talebiyle birlikte online platformlar üzerinden günlük oda kiralayan kiracılar, aylık kiralarını da bedavaya getirip üstüne para kazanıyor. Bölgede günlük oda fiyatları 350 TL ila 1.500 TL arasında değişiyor.

#3
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Bir takım uyanıklar da öğrencilerin kiralık ev sorununu fırsata çeviriyor. Ev sahiplerinden genellikle 2+1 ya da 3+1 evleri kiralayan uyanıklar, evi döşeyip her bir odayı öğrencilere yurt gibi veriyor. Oda kiraları bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat 5-6 bin TL'ye kadar çıkıyor.

#4
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Ev sahipleri ile anlaşan bazı eski kiracılar da bölgedeki kira artışını fırsata çeviriyor. Örneğin Beşiktaş'ta eski bir kiracı 4 bin TL olan evinin kirasını ev sahibi ile anlaşarak 5 bin TL'ye çıkarıyor.

#5
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Ancak bölgede ortalama kiralar 15 ila 20 bin TL arasında değişiyor. Bunu fırsat bilen kiracılar, ev arkadaşı bahanesiyle evlerine alt kiracı alıyor ve ondan 6 bin TL tahsil ediyor. Böylece kirasını bedavaya getirip üstüne de para kazanıyor.

#6
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Bu durumu tespit edip kiracısına tahliye davası açan bir ev sahibi, "Eski kiracım olduğu için kira artışını sınırlı tuttum. Ancak 5 yıldır yalnız yaşayan kiracım benden habersiz ev arkadaşı almış. Ondan da 6 bin TL alıyormuş. Bana 5 bin TL veriyor, bin TL de cebine kalıyor" dedi.

#7
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, kiracının evini kiraya vermesinin alt kiralama olarak tanımlandığını belirterek, "Bunun için sözleşmede 'alt kiralama yapabilir' ibaresinin eklenmesi gerekiyor.

#8
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Eğer ev sahibinden habersiz yapılıyorsa ev sahibi evi tahliye ettirebilir" dedi. Bazılarının ev sahiplerine fark ettirmeden alt kiralama yapılabilir ibaresini sözleşmeye eklediğini anlatan Akdoğan, ev sahiplerinin sözleşmeleri iyi okumaları yönünde uyarıda bulundu.

#9
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kiracının ev sahibinden habersiz kiralama yapmasının emniyeti suiistimale girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Gerçek ev sahipleri, bilmediği ya da tanımadığı kişilere evi kiraya verildiği için mağduriyet yaşayabilir. Burada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kiracısına maddi manevi tazminat davası açabilir" dedi.

#10
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Kiraladıkları evleri günlük kiralama yapıyorlar ya da oda kiralıyorlar" dedi.

#11
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, kira artışları nedeniyle sadece kiracıların değil iyi niyetli ev sahiplerinin de mağdur edildiğini söyledi.

#12
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Ev sahiplerinin bu gibi nedenlerle tahliye davası açtığını anlatan Kiraz, "Ev sahipleri eğer kira sözleşmelerinde 'Alt kiralama yapılabilir' maddesi eklemiyorsa bu hukuka aykırıdır.

#13
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Ev sahiplerinin açtığı davalarda artış yaşandığını anlatan Kiraz, "Kira fiyatlarındaki artış, turist sayısında yaşanan patlama ve öğrenci konut talebi nedeniyle bazı kişiler bu durumu fırsata çeviriyor.

#14
Foto - Ev sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

Bu durum ticari kiralama olarak kabul edilir ve sözleşme feshedilir" diye konuştu.

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