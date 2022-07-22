Ev hanımları emekli olur mu nasıl emekli olur? Hiç sigortası olmayan ev hanımları emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT düzenlemesi ile emekli olmak için gün sayanların yanında hiç sigortası olmayan, bir iş yerinde çalışmamış ev hanımlar da nasıl emekli olacaklarının yollarını arıyor. Ev hanımları emekli olur mu? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Hiç sigorta girişi olmayan ev hanımlarına emeklilik var mı? soruları da bir hayli sorgulanıyor. Peki ev hanımları nasıl emekli olabilir? Çalışmayan ev hanımları emekli olabilir mi? Ev hanımları emekli olması için ne kadar prim ödemelidir?