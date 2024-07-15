Eti Krom işçilerinin eylemi devam ediyor

Bunun üzerine siyasiler olmak üzere bir çok kesimden işçilere destek geldi. 15 gündür iş bırakma eylemine devam eden işçiler, haklarını alana kadar bu eylemin devam edeceğini savundu. Maden operasyon bölümünde çalıştığını belirten işçilerden Remzi Karabulut, “3 seneden itibaren burada bir sıkıntı vardı. Yılbaşından itibaren bunu defalarca yönetime söylememize rağmen 6 aylık süre zarfında herhangi bir gelişme olmadı. Haziran ayının 26’sında işi yavaşlatma adına grev kararı almıştık. Yönetim Alacakaya Belediye Başkanını gönderdiler ki bizimle konuşsun diye başkanımız da bizden rica edince Temmuz ayının 1’ine kadar çalışmaya devam ettik. Temmuz ayının başından itibaren grevdeyiz. Haklarımızı almak istiyoruz. Maden sektöründe çalışan herkesin maaş standartları bellidir. Biz o standartların çok altında kalıyoruz. Modern köle şeklinde çalıştırılıyoruz. Bizim grevimiz bundan kaynaklıdır. İşletme sahibi Ali Rıza Yıldırım’ın buraya gelerek bizleri fırçalaması, dışlaması ve ayıplamasından kaynaklı Elazığ halkı olarak bir özür bekliyoruz. Bizim burada istediğimiz 4 ikramiye, promosyon ve aylık maaşlarımızın piyasanın üstünde olmasıdır. Bizim başka bir isteğimiz yok. Haklarımızı alana kadar grevi devam ettireceğiz. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz sadece bizim olan haklarımızı istiyoruz. Elazığ olarak burada 100 yıla yakın bir süredir maden ocaklarının işletmesi devam ediyor ama Elazığ’a herhangi bir çivi çakılmadı. Birileri buradan para kazanıyorsa bu memlekete bir çivi çakması lazım. Ali Rıza Yıldırım, kendisine yakışmayan bir tavır sergiledi. Bizim amacımız, buraya geldiğinde halimizi görüp bizlere olan haklarımızı tahmin ediyorduk. Öyle bir şey beklemiyorduk. Çok büyük ayıp etti” dedi.