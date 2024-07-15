2024-07-15 11:17:29 Eti Krom işçilerinin eylemi devam ediyor
Elazığ’da Eti Krom Yıldırım A.Ş’ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem 15 gündür sürerken, işçiler haklarını alana kadar eylemin devam edeceğini bildirdi. Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş’ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından 1 Temmuz itibarıyla eylem başlattı. 400’ü aşkın işçinin eylemi 15’inci güne gelirken geçtiğimiz günlerde Eti Krom A.Ş’nin sahiplerinden Ali Rıza Yıldırım kente gelerek eylem yapan işçilerle bir araya gelmişti. İşçilerle toplantıda, ‘Ben gazel dinlemeye gelmedim’, ‘Yarın herkesi kapının önüne koyarım’, ‘Bana tarih anlatma’, ‘Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın’, ‘Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile cumhurbaşkanlığını alıyor. Siz yüzde 51 değilsiniz’, ‘3 gün yevmiye cezası talep ediyorum’ gibi cümleler kullanması kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.