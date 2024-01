Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizden dolayı et fiyatları da büyük artışa geçti. Yem fiyatlarındaki maliyet artışından dolayı et fiyatları katlanarak artarken, vatandaşın da alım gücü düşüyor. Şu an kasaplarda ortalama kıymanın kilosu kalitesi ve yağ oranına göre 300 ila 400 TL civarında seyrediyor. Kuşbaşının kilosu ise kimi yerlerde 500 liraya kadar çıkıyor.