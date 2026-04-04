Eşref Rüya dizisinde şok ölüm: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Popüler dizi "Eşref Rüya"nın kadrosunda yer alan genç oyuncu, aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin oyuncularından Ramazan Tetik, 37 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun aort damarı yırtılması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili meslektaşımız Ramazan Tetik’i genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Tetik'in dizideki rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ama ramazan gerçekten çok iyi bir çocuktun" dedi.
Oyuncu Çiğdem Tunç da "Ramazan'ı kaybettik. Tanıdığım en efendi, en sevgi dolu, en yetenekli genç oyunculardan birisiydi... Provalarını aksatmaz, geçimi için kuryelik yapardı... Hepimizin çok sevdiği bir genç insan ebediyete intikal etti biraz önce. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
