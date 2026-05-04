Esnaf tablosu solcuları utandıracak! Hani AK Parti kadınları eve hapsediyordu!

“GENÇLER TEKNOLOJİYİ DAHA RAHAT KULLANDIĞI İÇİN E-TİCARETE DAHA MEYİLLİ OLABİLİYORLAR” Şengün, semt pazarlarında da kadın satıcıların yer aldığını ifade ederek, kadın taksici görünce kimsenin şaşırmadığını, kadın otobüs şoförünün de aynı şekilde her yerde görüldüğünü ve kendilerinin de birlik olarak kadınları her türlü desteklediklerini söyledi. KOSGEB gibi devlet kurumlarının da kadınlara birçok destek sunduğunu ve o desteklerin de kadın girişimci sayısının artmasını sağladığını anlatan Şengün, şunları kaydetti: "Gençlerde de çok ilgi var. Onlarda biraz daha dijital ortamı rahat, kolay kullanıyorlar. Daha alışık, daha adapte olmuş vaziyetteler. Belirli bir yaşın üzerindekiler teknolojiyi çok kullanamasa da gençler daha çok kullandığı için onlar bu konuda ticarette daha meyilli olabiliyor. Topladıkları ürünleri bir yerde pazarlayabiliyorlar kendileri üretmeseler ya da yapmasalar bile. Üretim alanlarından bulduklarını alıp onları stoklayıp yapabiliyorlar. E-ticaretin yaygınlaşması ve bu alanda ticaretin artması geleneksel ticareti bir başka boyuta taşıdı diyebiliriz. Bu hem ekonomimize hem de evdeki ekonomiye katkı sunuyor." İstanbul'daki esnafın fırsat avantajı bulunduğuna işaret eden Şengün, "Türkiye güvenli liman olduğunu teyit etti, Türkiye'ye ilgi var. Esnafımız özellikle Kapalıçarşı'da memnun. Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olmasına, yaşanan ABD/İsrail-İran savaşına rağmen Türkiye'nin bölgedeki seyri çok olumlu seyrediyor, bu da turist sayısına o da esnafımıza olumlu şekilde yansıyor." diye konuştu. Şengün, her geçen yıl turist sayısında artış olduğunu anımsatarak, "Bu İstanbul'a yansıyor ve İstanbul'da bu turizmden payını alıyor. Bu her yönüyle kendini gösteriyor. Otellerimizin dolmasından tutun, üretilen malların satılmasına kadar her türlü sektörde İstanbul bu pastadan payını alabiliyor. Zaten bu ilerleme olduğunda da oteli, taksicisi, lokumcusu hepsi peşi sıra kazanıyor." ifadelerini kullandı.