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Yaşam
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Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

2022-09-22 20:50:58
Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde eski mezarlıkta yangın çıktı. Yangın, seralara ve arı kovanlarına ramak kala söndürüldü.

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Foto - Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile birlikte havadan helikopter yardımıyla yangına müdahale edildi.

#2
Foto - Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Yaklaşık 5 dönüm alan içerisinde bulunan eski mezarlıktaki ağaçlar zarar görürken, bölgede bulunan seralar ile arı kovanlarına alevler sıçramadan söndürüldü.

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Foto - Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Ekipler yanan bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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