2023-09-27 21:36:31 Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!
Elazığ'da eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait ahırda yangın çıktı.
Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın
İsrail - S. Arabistan arasında kapılar ardında dünyayı heyecanlandıran tarihi ziyaretler: Yine bir araya gelecekler mi?
Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü
Elazığ'da eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait ahırda yangın çıktı.
Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait olduğu öğrenilen ahırda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23