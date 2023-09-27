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Yaşam
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Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!

2023-09-27 21:36:31
Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!

Elazığ'da eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait ahırda yangın çıktı.

#1
Foto - Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi.

#2
Foto - Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!

Edinilen bilgiye göre, eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait olduğu öğrenilen ahırda yangın çıktı.

#3
Foto - Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Eski belediye başkanına ait ahırsa yangın!

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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