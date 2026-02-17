Eski albay dünyanın satın almak için Türkiye'ye yalvardığı silahı açıkladı

Yunan ana karası buradan 154 km, yani siz anlayın artık. 200 km ötedeki bir düşman fabrikasını bununla vurabiliriz. Elektronik harbe çok dayanıklı. ASELSAN yine yaptı yapacağını. Ayrıca motoru yerli bir firma tarafından üretildi. Bunun bu menzilde emsali yok. Bu kabiliyette başkası yok. Çin ve Rusya'yı da geçmiş durumdayız" dedi.