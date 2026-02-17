Eski albay dünyanın satın almak için Türkiye'ye yalvardığı silahı açıkladı
Emekli albay Eray Güçlüer, yeni Türk harikası yerli bombanın özelliklerini katıldığı canlı yayında açıkladı. Güçlüer, dünyanın peşine düştüğünü söyledi.
Emekli albay Eray Güçlüer, TVNET canlı yayınında savunma alanında atılan adımları yorumladı. Güçler, MMT ve Göktan Tolun-S bombasıyla ilgili konuştu.
Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "Tolun bir bomba. Bunu İHA'ya takıp atıyorsunuz. Bunun motoru filan da yok. Maksimum 5 km gider ama bizimkiler bu bombaya kanat taktı. Kanatlar takılınca en son testte 102 km gitmişti. Hiçbir gücü, motoru olmadan akıllı bomba haline getirmişiz. Bunu daha da geliştirdik. İsmini de Göktan Tolun-S koymuşlar.
Bu motor gücüyle 150 km plus seviyesine getirilmiş durumda. Plus kısmı ise üzerine 50 km daha ekleyin demek. 200 km ötedeki hedefi vurabiliyor. Dehşet bir bomba bu. Radarda görünürlüğü hiç yok
Yunan ana karası buradan 154 km, yani siz anlayın artık. 200 km ötedeki bir düşman fabrikasını bununla vurabiliriz. Elektronik harbe çok dayanıklı. ASELSAN yine yaptı yapacağını. Ayrıca motoru yerli bir firma tarafından üretildi. Bunun bu menzilde emsali yok. Bu kabiliyette başkası yok. Çin ve Rusya'yı da geçmiş durumdayız" dedi.
Milli Makine Tüfek'le ilgili de konuşan Güçlüer, "Dünya ülkeleri MMT'nin peşinde. 'Bize verin' diye yalvarıyorlar. Seri atım ömrü yaklaşık 40 binin üzerinde yer alıyor" dedi.
TOLUN-S ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, GÖKTAN yer atış kontrol lançer sisteminden de atılabilmektedir. Özellikle düşman hava savunma sisteminin tehdidi altındaki bölgelerde hava aracını tehlikeye atmadan düşman hedeflerine karşı 360 derece angajman yeteneğine sahiptir.
TOLUN-S, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısı ile 1m kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delerek zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha edebilmektedir. TOLUN-S, sert hedefler üzerindeki etkisini sahip olduğu GÖKTAN Atış Kontrol Lançer Sisteminden programlanabilir, zaman ayarlı güvenilir elektronik tapası sayesinde sağlamaktadır.
Son teknoloji ürünü olan TOLUN-S, düşük yanal hasar ve yüksek vuruş hassasiyeti sayesinde sivil yerleşim alanlarındaki stratejik düşman hedefleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere etkin ve güvenilir çözüm sunmaktadır.
