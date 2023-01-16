Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Artan kur ve dünyadaki çip krizi nedeniyle tüm akıllı cep telefonu üreticileri zam yapmak zorunda kaldı. Yeni orta segment bir android telefonun fiyatı yaklaşık 8-10 bin lira civarında. iPhone'un en uygun fiyatlı fiyatı ise 18 bin lira ile 22 bin lira arasında satılıyor. Tabi bu fiyatlar hafıza kapasitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki hangi telefonu almalı? Sıfır mı? ikinci el akıllı telefon mu tercih edilmeli? İşte artıları ve eksileri.