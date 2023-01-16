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Teknoloji-Bilişim
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Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

2023-01-16 02:14:27
Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Artan kur ve dünyadaki çip krizi nedeniyle tüm akıllı cep telefonu üreticileri zam yapmak zorunda kaldı. Yeni orta segment bir android telefonun fiyatı yaklaşık 8-10 bin lira civarında. iPhone'un en uygun fiyatlı fiyatı ise 18 bin lira ile 22 bin lira arasında satılıyor. Tabi bu fiyatlar hafıza kapasitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki hangi telefonu almalı? Sıfır mı? ikinci el akıllı telefon mu tercih edilmeli? İşte artıları ve eksileri.

#1
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Dünyadaki ekonomik koşullar nedeniyle çoğu kişi için en yeni telefonları satın almak bir seçenek olmaktan çıktı.

#2
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Amiral gemisi telefon modellerinin oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahip olması, birçok kullanıcının eski telefonlarını daha uzun süre kullanmasına yol açtı. Peki kaç yılda bir telefon değiştirmek gerekir, akıllı telefonun ömrü ne kadardır?

#3
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Eski model sıfır vs ikinci el yeni telefon: Hangisini almalıyım? Özellikle eski Android modelleri için güvenlik güncellemeleri büyük bir sorun haline gelmekte.

#4
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Birçok üretici, 3-4 yıllık sürenin ardından üst düzey akıllı telefonlarına bile güncelleme vermeyi bırakır ve eski kullanıcılarını yeni modellerine geçirmeye çalışır.

#5
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Eski model sıfır telefon alırken yaşayacağınız en büyük eksiklik teknik özellikleri tarafında olabilir. 2018 yılında tanıtılmış -amiral gemisi bile olsa- bir telefonu günümüzde çok yüksek performans sunmasını beklemek mantıklı olmayacaktır.

#6
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Yine de iPhone modellerinin kullanım ömrünün daha uzun olduğunu göz ardı etmeyelim. Hatta Kaptan Amerika rolüyle tanınan Chris Evans bile yıllardır iPhone 6S kullanıyor.

#7
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Eski model sıfır Android telefonlar donanım olarak (yonga seti, RAM veya kamera) yeterli olsa bile, çoğu zaman Android yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi almaz. Bu durum ise eski telefonların güvenlik açıklarına çok daha fazla maruz kalabileceğini gösterir.

#8
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

İkinci el yeni Android telefonlar ise hem donanım hem de güncelleme konusunda sizi tatmin edebilir. Ancak daha önce başka biri tarafından kullanıldığı için ikinci el telefon alırken her zaman temkinli davranmak doğru olacaktır.

#9
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Akıllı telefon için dikkat etmeniz gereken konuların başında güncelleme desteği gelmelidir. Samsung, Xiaomi, Oppo veya Apple gibi dev üreticilerin farklı güncelleme planlarına sahip olduğunu unutmayın (Hangi markanın ne kadar süre güncelleme verdiğini incelemek için bu yazımıza gidebilirsiniz).

#10
Foto - Eski akıllı telefon almak mantıklı mı?

Akıllı telefon üreticileri çoğunlukla bir modelin desteğini ne zaman bırakacaklarını açıklamayı tercih etmez. Bu yüzden yeni bile olsa ikinci el Android telefon alırken markanın diğer modellerini incelemeyi ihmal etmemelisiniz. Kaynak: Shift Delete

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