  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

2024-05-27 15:47:46
Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Kanser tedavisi olan eşi için süper besin olarak ifade edilen aronya meyvesini yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun, kendi işinin sahibi oldu.

#1
Foto - Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Konya’da yaşayan Tahsin Tosun, eşinin geniz kanserine yakalanmasının ardından, antioksidan açısından zengin çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi. Bir süre tedavi gören Tosun’un eşi tıbbi tedavisinin başarılı olmasının ardından tükettiği aronya bitkisinin de desteği ile kanseri tamamen atlattı.

#2
Foto - Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Tahsin Tosun arkadaşının önerisi üzerine Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde hububat üretimi yapılan arazi arasında, 8 dekarlık alana bahçe kurdu.

#3
Foto - Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Bahçeye ilk olarak 2015 yılında 200 adet aronya bitki fidesi diken Tosun, taleplere yetişemez duruma gelince fidan sayısını bin 200’e çıkartarak 22 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri pazarlama işini de bırakıp bahçeye yöneldi.

#4
Foto - Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Eşinin tedavisinden önce aronya meyvesini tanımadıklarını anlatan Tahsin Tosun, “Aronya yetiştiriciliğine aronya meyvesini tanıdıktan sonra karar verdik. Aronya meyvesiyle tanışmamız da eşimin rahatsızlığından dolayı oldu. Kanser tedavisi gördü, tedaviyi olumlu sonuçlandırdıktan sonra, hastalık tekrar oluşmasın, bağışıklık sistemi güçlensin diye aronya meyvesi ile tanışıp yurt dışından tedarik ederek kullanımına başladık. Daha sonra ise aronya yetiştiriciliğine merak sardık ve aronya meyvesini yetiştirmeye başladık. Kendimize ve çevremize ulaştırmak için ilk olarak 200 fidan ektik, daha sonra bahçeyi 8 dekar alana çıkarttık” dedi.

#5
Foto - Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Aronya meyvesinin antioksidan değerlerinin diğer meyvelere göre çok fazla olduğunu anlatan Tosun, “Biz aronya yetiştiriciliğine başladığımızda çevremizden dalga geçenler bile oldu. Çünkü biz yetiştiriciliğe başladığımızda adını bile bilen yoktu. Daha sonrasında sağlığa faydaları ülke genelinde araştırma enstitüsünde bitki yetiştiriciliği çeşitleri onaylamasıyla Türkiye’de aronya meyvesi duyulmaya başladı. Bu meyvenin faydaları öğrenildikçe biraz daha ilgi artmaya başladı. Aronya meyvesi kiraz, kayısı gibi keyif veren bir meyve değil. Ağızda burukluk bırakan bir tadı var ve çalı bitkilerinin geneli aynı şekildedir. Aronya meyvesinin faydası, yüksek antioksidan içermesi. Bundan kaynaklı insanlarda düzenli tüketim olursa meyve vücudun antioksidan ihtiyacını karşılayarak insanların hastalıklara karşı direncini yükselterek, hastalıklara karşı daha iyi olmalarını sağlar. Şeker hastalığı, tansiyon, karaciğer rahatsızlığı, kanser gibi hastalıklara da yüksek oranda faydası var. Aronya meyvesi antioksidanın genel özelliklerini barındırır. Burada aronyanın özelliği bütün kırmızı ve siyah meyvelerde antioksidan mevcuttur fakat aronyanın içerisinde antioksidan değeri dünyadaki en yüksek kapasiteye sahip bir meyvedir. Meyveler arasında bir kıyaslama yapacak olursak günlük 35 gram aronya meyvesi insan vücudunun antioksidan ihtiyacını karşılar. Aynı şekilde yaban mersininden aynı antioksidan değerini alabilmek için en az 250 gram yemek lazım. Çilek meyvesinden alabilmek için 10 kasa yeseniz bile aronyanın vereceği antioksidan değerlerini vermez” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Eşinin sağlığı için ekti! Kendi işinin sahibi oldu

Tarım alanında gençlere seslenen Tosun, “Bizim keşke dediğimiz noktalar var bu işe geç girdiğimiz için. Bu meyve ile tanışmamız 37 yaşını buldu. 37 yaşında bu meyveyi yetiştirmeye karar verdiğimizde özel sektörde çalışıyorduk, inşaat malzemeleri pazarlama alanında. Özel sektörü yetiştiriciliğe başladıktan 4 yıl sonra falan bıraktım. Çünkü bahçe ile ilgilenmemiz gerekiyordu. Hatta fidan üreticiliğine başlayıp Türkiye genelinde fidan satışına da devam ediyoruz. Özellikle gençlere ellerine geçen fırsatları değerlendirmelerini, bir şekilde tarımın ucundan tutmalarını ve tarım konusunda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Aronya meyvesinin taze meyvesinin kilo fiyatı bu sene 250 lira, kurutulmuşu ise ortalama 750 lira gibi bir fiyat olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular
Sosyal Medya

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden biri olan şarkıcı Hadise, Beşiktaş’taki bir konserd..
MuMilli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı:
Teknoloji

MuMilli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı: "F-35'i geçecek" iddiası!

Türk milli muharip uçağı KAAN, ikinci uçuş testini başarıyla tamamlayarak uluslararası savunma medyasında dikkat çekmeye devam ediyor. ABD m..
Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!
Medya

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, yine dikkat çeken iddialarla gündeme geldi.
Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı
Ekonomi

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı

Rusya’da son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor...
Halkın sabrı taştı! İsrail ve ABD'ye ait binaların önlerinde protestolar başladı
Gündem

Halkın sabrı taştı! İsrail ve ABD'ye ait binaların önlerinde protestolar başladı

Refah'taki kanlı katliamın ardından Türkiye'nin birçok ilinde ABD ve İsrail'e ait binalarda eylem yapıldı.
Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

Merkez Bankası'nın rezervleri ağzına kadar doldu. Öncü verilere göre döviz rezervleri 9 milyar dolar artış göstererek toplam 142 milyar dola..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23