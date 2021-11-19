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Hayat-Aktüel
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Eşini ve çocuklarını rehin aldı

2021-11-19 18:56:09
Eşini ve çocuklarını rehin aldı

Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı.

#1
Foto - Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı. Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı. Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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