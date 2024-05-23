2024-05-23 10:06:07 Eşini uçurumdan attı, kaza süsü verdi! Cinayetin nedeni belli oldu
Yalova'nın Altınova ilçesinde eşiyle gezmek için gittiği kayalıklardan düşerek ölen ancak cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Semiha Sözer'in (33) ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan özel eğitim öğretmeni Semiha Sözer, Almanya'dan kesin dönüş yapan Erdal Sözer (41) ile 2022 yılında evlendi. Semiha Sözer eşi çalışmasını istemediği için işinden ayrıldı. Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, genç kadın, arkadaşlarının ifadelerine göre eşi ile mutsuzdu. Odalarını ayırmışlardı ve psikolojik şiddet görüyordu. Eşinin uzun süredir kendisine karşı soğukluğunu hisseden Semiha Sözer, eşini takibe aldı.