  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bazı ürünler gelecekte su yetersizliği yüzünden verimi yüzde 40'a kadar düşürebilir! O isim uyardı 'Karadenizli lüfer' kaçma yolunu buldu İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi! Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak Sır gibi saklanıyordu... Ya Katar ya Suudi Arabistan: En-Nesyri'nin maaşı Avrupa takımlarını zorluyor 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı Nihayet gidiyor bu terbiyesiz herif! Rafa Silva ile anlaşma sağlandı! Bonservisine kadar duyurdular Haftanın en çok kazandıranı belli oldu! Altın mı dolar mı?
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var
AA Giriş Tarihi:

Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Avustralya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Rachel Bloor adlı kadın, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var." demesiyle şokuyla sarsıldı.

#1
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Avustralya'da bir kadının gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandığı bildirildi.

#2
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

BBC'nin haberine göre Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor, gece uykusundan göğsünde bir ağırlıkla uyandı.

#3
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Köpeğinin üzerinde olduğunu sanan kadın, eşinin lambayı yakması üzerine gerçekle yüzleşti.

#4
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Bloor, BBC'ye verdiği röportajda, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var." dediğini aktardı.

#5
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Kadın, örtünün altında kayarak hayvandan kurtulduktan sonra elinde mamayla pitonu dışarı yönlendirdi.

#6
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Kırsal bölgede büyüdüğünü ve yılanlara alışık olduğunu belirten Bloor, "Siz sakin olursanız, onlar da sakin oluyor." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Eşi gece yarısı böyle uyardı: Kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var

Rachel Bloor, eşi, köpekleri ve kendisinin olayda herhangi bir yara almadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!
Gündem

Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddiaları kaleme aldığı yazısında; k..
İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!

CHP’li İBB yönetimindeki yolsuzluk kanalizasyonu patladı! Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi..
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda 50 şüphelinin tutuklandığını açıkladı...
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23