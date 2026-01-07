  • İSTANBUL
Esenyurt'ta yürekler ağza geldi
AA Giriş Tarihi:

Esenyurt'ta yürekler ağza geldi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan işçi konteynerinde yangın yürekleri ağza getirdi.

#1
Foto - Esenyurt'ta yürekler ağza geldi

Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

#2
Foto - Esenyurt'ta yürekler ağza geldi

400 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE -

#3
Foto - Esenyurt'ta yürekler ağza geldi

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#4
Foto - Esenyurt'ta yürekler ağza geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Esenyurt'ta yürekler ağza geldi

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

