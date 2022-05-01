2022-05-01 19:01:59 Esenyurt'ta yangın
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi 284. Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında zarar gören çatı kullanılamaz hale geldi.
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