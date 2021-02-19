Esed'e karşı ayağa kalktılar

Esed rejiminin meşru bir yönetim olmadığını belirten Zaim, "Yüz binlerce sivil sınırda çadırlarda yaşıyor. Tüm mal varlıklarını geride bırakarak yerlerinden edildiler. Uluslararası toplum neden bir kişi için 20 milyonu perişan ediyor? Bir kişiyi değiştirme kabiliyetiniz yok mu?" ifadelerini kullandı. Yerinden edilen Ahmed Sattuf da zorla ellerinden alınan topraklarına geri dönme talebinde bulunmak için gösteri düzenlediklerini söyledi.