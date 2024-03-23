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Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

2024-03-23 09:15:15
Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Erzurum'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan yaklaşık 30 araç birbirine girdi, 13 kişi yaralandı.

#1
Foto - Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Kaza, gece saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Erzurum’da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmalar oluştu.

#2
Foto - Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Refik Saydam Caddesi ve şehir merkezinden Çat ilçesi istikametine seyreden araç sürücüleri, buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayıp kaza yaptı.

#3
Foto - Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Hastası olan bir ambulansın da karıştığı kazada yaklaşık 30 araç birbirine girdi. Kazalarda yaralanan 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Öte yandan, rapor tutan trafik polisleri kazaya karışan araçları sıralamak için uzun uğraş verdi.

#5
Foto - Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Yolcu almaya gittiği sırada kazaya karışan taksi şoförü Lokman İspirli, "Önümdeki araçlar sağa- sola kayarak yolu hemen hemen tıkamışlardı. Sağdan bir boşluk gördüm, sağdan sıyrılayım istedim. Fakat önümdeki araba döne döne önümü de kapattı, ben de çarptım" diye konuştu.

#6
Foto - Erzurum'da feci kaza! 30 araç birbirine girdi

Yaklaşık 2 saat araç girişine izin verilmeyen Refik Saydam Caddesi, ekiplerin tuzlama çalışması ve kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması sonrası trafiğe açıldı.

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